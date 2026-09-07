Las computadoras de Mercedes no entienden de sentimientos. Tampoco saben lo que significa para un piloto italiano correr en Monza, escuchar a su gente o tener la posibilidad de ganar frente a las tribunas de su país.
De piloto de Mercedes a ídolo de los tifosi: el domingo que cambió a Antonelli
Mercedes lo envió al fondo de la grilla en su Gran Premio de casa y proyectó que, en el mejor escenario, podía llegar al quinto puesto. Una bandera roja, dos estrategias enfrentadas y una persecución de 15 segundos Antonelli ganó en casa y se convirtió en el nuevo ídolo de Italia.
Los algoritmos solamente hacen cálculos. Y esos cálculos determinaron que el Gran Premio de Italia era el momento indicado para que Andrea Kimi Antonelli cumpliera una penalización por el cambio de componentes de la unidad de potencia y largara 19º.
También anticiparon cómo podía terminar su carrera: un lugar entre los cinco primeros aparecía como el mejor resultado posible. La victoria estaba descartada.
Veinticinco vueltas antes del final, Antonelli todavía se encontraba séptimo, a 15 segundos de George Russell. Su compañero lideraba, tenía la estrategia que Mercedes consideraba ganadora y no necesitaba volver a detenerse.
Russell creyó que los dos continuarían en la pista. Por eso se sorprendió cuando vio entrar al auto de Antonelli en los boxes.
En ese momento, ni siquiera Mercedes sabía cuál de sus pilotos había quedado con la estrategia correcta.
Lo que ocurrió después convirtió una carrera prácticamente imposible en una victoria histórica.
Una remontada que comenzó en la primera vuelta
Antonelli empezó a construir su triunfo mucho antes de llegar a la punta. Durante la primera vuelta recuperó cinco posiciones con una combinación difícil de encontrar: decisión para atacar cuando aparecía un espacio y madurez para levantar cuando la maniobra representaba demasiado riesgo.
No se desesperó por largar desde el fondo ni intentó recuperar todo en una sola frenada. Avanzó con agresividad, pero sin olvidar que primero necesitaba mantenerse en carrera.
Cuando el accidente de Charles Leclerc provocó la bandera roja, el italiano ya había ganado siete posiciones. Para el relanzamiento quedó 12º y volvió a atacar inmediatamente: superó cuatro autos y se instaló dentro de los ocho primeros.
Adelante, Russell había superado al poleman Pierre Gasly y controlaba la carrera. El británico parecía tener todo encaminado para conseguir la victoria, pero Antonelli continuaba acercándose.
Durante las once vueltas siguientes fue el piloto más rápido de la pista. Cuando alcanzó y superó por primera vez a su compañero, en el giro 18, había rodado, en promedio, 0s42 por vuelta más rápido que el otro Mercedes.
Antonelli era el nuevo líder, pero aquella primera posición escondía un problema: todavía debía volver a detenerse.
Dos estrategias y una decisión inesperada
Mercedes había elegido caminos diferentes para sus pilotos.
Russell largó con neumáticos medios y aprovechó la bandera roja para colocar los duros. Si lograba conservarlos, podía completar la carrera sin volver a pasar por los boxes.
Antonelli había hecho exactamente lo contrario. Comenzó con los duros, una elección lógica desde el fondo de la grilla, y durante la interrupción cambió a los medios.
Ese compuesto le dio la velocidad necesaria para remontar, pero lo obligaba a realizar una segunda parada. Los cálculos internos de Mercedes sostenían que la estrategia de una sola detención era la más conveniente. La alternativa de Antonelli podía acercarlo a Russell sobre el final, aunque no parecía suficiente para ganar.
Entonces, la carrera cambió nuevamente.
En la vuelta 28, Lance Stroll detuvo su Aston Martin y provocó la aparición del auto de seguridad virtual. Mercedes llamó a Antonelli para colocarle neumáticos nuevos, mientras Russell continuó en la pista.
La neutralización le permitió al italiano ahorrar alrededor de ocho segundos en su paso por los boxes. Regresó séptimo, a unos 15 segundos del líder, cuando todavía quedaban 25 vueltas.
Desde el otro Mercedes, Russell miró la situación con sorpresa.
“Para ser sincero, pensé que ambos íbamos a continuar. Me sorprendió verlo entrar a los boxes”, reconoció después de la carrera.
El equipo tampoco tenía la certeza de cuál de las dos alternativas resultaría ganadora. Russell tenía la posición en la pista; Antonelli, neumáticos mucho más nuevos.
“Creo que fue una apuesta en ambos sentidos. En ese momento, el equipo no sabía qué estrategia era mejor. Tenía sentido separar los autos, pero Kimi tenía un gran ritmo”, explicó el británico.
Quince segundos y una misión
Antonelli regresó a la pista con una tarea enorme por delante. Debía recuperar varias posiciones y descontar los 15 segundos que lo separaban de su compañero.
El italiano inició entonces una segunda remontada. Con neumáticos nuevos, fue en promedio 0s74 por vuelta más rápido que Russell.
Superó a los pilotos que tenía por delante y recuperó el segundo lugar. En la vuelta 47 ya se encontraba a menos de un segundo del líder.
Tres giros después llegó el momento decisivo.
Russell intentó defenderse, pero sus neumáticos duros llevaban prácticamente toda la carrera y habían comenzado a perder rendimiento. Antonelli encontró el espacio, completó la maniobra y tomó la punta.
Esta vez no la dejó.
Cruzó la meta con 3s9 de ventaja y todavía tuvo margen para marcar la vuelta más rápida en el último giro. Aquel registro confirmó que no solamente había aprovechado una oportunidad estratégica: también contaba con el ritmo para transformar esa posibilidad en victoria.
El auto de seguridad virtual lo favoreció, como tantas veces una neutralización modifica el destino de una carrera. Pero la oportunidad no manejó el Mercedes, no realizó los adelantamientos ni descontó aquella diferencia de 15 segundos. Todo eso lo hizo Antonelli.
La pregunta que nunca tendrá respuesta
Sin la aparición del auto de seguridad virtual, la carrera habría sido mucho más complicada para el italiano.
Una posibilidad era continuar con los neumáticos medios e intentar llegar hasta la bandera a cuadros. La otra, ingresar a boxes en condiciones normales, perder ocho segundos adicionales y regresar todavía más lejos de Russell.
Los cálculos indicaban que, en cualquiera de esos escenarios, alcanzar a su compañero habría sido difícil. Pero Antonelli había pasado todo el domingo rompiendo las previsiones.
Russell también dejó abierta esa pregunta.
“Habría sido muy interesante ver cómo se desarrollaba la carrera sin el auto de seguridad virtual”, admitió el británico, aunque inmediatamente aclaró que esa circunstancia no quitaba ningún mérito a la actuación de Kimi.
Russell aceptó la derrota. El segundo puesto dejó una mezcla de alivio y frustración para Russell. Había liderado gran parte del Gran Premio, controló la carrera durante muchas vueltas y tenía la estrategia que inicialmente parecía ganadora.
Sin embargo, terminó perdiendo frente a un compañero que había largado 19º. Russell no buscó excusas ni intentó minimizar la actuación del italiano. Por el contrario, fue uno de los primeros en reconocerla.
“Una enorme felicitación para Kimi. Fue un resultado increíble de su parte. Cuando miré la clasificación al comienzo y vi que ya estaba quinto o cuarto, supe inmediatamente que iba a estar en la pelea”, expresó.
El británico explicó que el desgaste de sus neumáticos duros terminó dejándolo sin respuestas durante las últimas vueltas.
“La carrera parecía bastante sólida para nosotros, pero tuve problemas con los neumáticos hacia el final. Hicimos prácticamente toda la competencia con ese compuesto duro. Por supuesto que me habría encantado terminar primero”, reconoció.
El segundo lugar también representó una recuperación para Russell después de algunos resultados irregulares antes de las vacaciones de verano. Además, le permitió fortalecer su posición como escolta del campeonato por delante de Lewis Hamilton.
Mucho más que una victoria. Antonelli ganó en Monza, frente a su público, después de largar 19º y superar en la pista al otro Mercedes. No fue solamente un triunfo deportivo: fue uno de esos días capaces de transformar la historia de un piloto. Derrotó a Russell en la pista, pero también le asestó un golpe anímico: lo alcanzó después de estar a 15 segundos, lo superó en las vueltas finales y amplió a 66 puntos su ventaja en el campeonato. Antonelli no solo ganó la carrera; también dejó a su principal rival sin respuestas.
Mercedes se marchó de Italia con un doblete, pero también con una confirmación: su joven piloto ya no se comporta como alguien que solamente está aprendiendo. Antonelli conduce, decide y ataca como un verdadero aspirante a la corona. El resultado también le permitió ampliar a 66 puntos su ventaja sobre Russell en el Campeonato Mundial y reforzar su condición de principal candidato al título.
Toto Wolff reconoció que durante el fin de semana comenzó a percibir que algo especial podía ocurrir. Vio la concentración de Antonelli, su determinación y esa conexión difícil de explicar entre un piloto y su auto.
“Sabía que su misión era ganar la carrera. Cuando un piloto y un auto se convierten en uno, nada puede detenerlos”, resumió el director de Mercedes.
Antonelli tenía una carrera casi imposible por delante. Las computadoras dijeron que no podía ganar. Pero ninguna computadora podía medir el rugido de Monza, el corazón de Antonelli ni la fuerza de todo un país empujándolo hacia la victoria.
Con 20 años, Kimi llegó a su carrera de casa como piloto de Mercedes y se marchó convertido en el nuevo ídolo de los tifosi. No solamente lo vieron correr: lo vieron hacer historia.