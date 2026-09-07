GP de Italia

De piloto de Mercedes a ídolo de los tifosi: el domingo que cambió a Antonelli

Mercedes lo envió al fondo de la grilla en su Gran Premio de casa y proyectó que, en el mejor escenario, podía llegar al quinto puesto. Una bandera roja, dos estrategias enfrentadas y una persecución de 15 segundos Antonelli ganó en casa y se convirtió en el nuevo ídolo de Italia.