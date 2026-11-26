La selección Argentina de básquet inicia este jueves una ventana de alta relevancia en la búsqueda de la clasificación al Mundial de básquet Qatar 2027.
Argentina y un partido más que clave ante Bahamas para clasificar al Mundial de Básquet
El equipo de Prigioni juega este jueves desde las 21:40 horas. Esta semana puede asegurar su regreso.
Los dirigidos por Pablo Prigioni se enfrentan a su par de Bahamas desde las 21:40 horas en el Espacio DAM, Zárate, Buenos Aires, con transmisión de TyC Sports, DSports y BasketballTV.
Los argentinos se ubican terceros en la zona F de los Qualifiers, el último peldaño de acceso a la Copa del Mundo. Con el mismo récord de triunfos está Uruguay, pero la diferencia de gol en los duelos entre ambos posiciona a los orientales por delante. Canadá está con puntaje perfecto.
Bahamas está por debajo con dos triunfos menos que la albiceleste. Una victoria argentina permitiría clasificar el domingo ante Canadá si también se obtiene un triunfo.
Los 12 elegidos por Prigioni
Argentina cuenta con una extensa lista de jugadores convocados inicialmente, pero por motivos deportivos y de agenda propia de los protagonistas en sus equipos, Prigioni delineó la siguiente nómina:
- Nicolás Laprovittola
- José Vildoza
- Juani Marcos
- Gonzalo Corbalán
- Alex Negrete
- Nico Brussino
- Francisco Cáffaro
- Leonardo Lema
- Agustín Cáffaro
- Juan Pablo Vaulet
- Gonzalo Bressan
- Carlos Rivero
Qué necesita Argentina para clasificarse al Mundial 2027
La Selección argentina sellará su clasificación al Mundial si gana los dos compromisos en el Polideportivo Diego Armando Maradona. En caso de vencer a Bahamas y caer ante Canadá (lo que dejaría su récord en 7-3), dependerá de que Panamá derrote a los bahameños el 29 de noviembre. De no darse esa combinación, la definición quedará para la ventana de febrero, cuando el equipo de Pablo Prigioni visite a Puerto Rico y Bahamas.
Una derrota frente a Bahamas complicaría el panorama argentino y obligaría a prestar atención a otros marcadores. Uruguay también afrontará una ventana clave al recibir a Canadá y visitar a Puerto Rico, con la posibilidad abierta de que se produzca un triple empate.
Ante una paridad con Uruguay, la diferencia de puntos en los cruces directos desfavorece a Argentina frente a la Celeste. En tanto, Canadá marcha invicto (8-0) con su pasaje prácticamente asegurado, aunque no oficializado. En un escenario extremo y muy poco probable de cuádruple empate en 8-4 entre Canadá, Uruguay, Argentina y Bahamas, los bahameños liderarían la zona y la Selección quedaría cuarta, dependiendo de clasificar como mejor cuarto. No obstante, esa combinación resulta casi inviable, dado que exigiría cuatro caídas consecutivas de los canadienses.
El equipo de Bahamas
Bahamas afrontará la Ventana FIBA frente a Argentina con un plantel reducido de apenas 10 jugadores. Sin sus máximas estrellas y con bajas de peso, el conjunto caribeño arriba diezmado pero con piezas que vienen de mostrar rendimientos muy destacados en las últimas presentaciones.
Domnick Bridgewater, base de Pinheiros, se perfila como el arma principal en el perímetro con promedios de 18.2 puntos, 7 asistencias y 2 robos por partido. Detrás de los NBA y Kai Jones, el armador de 26 años resultó determinante en tres de los cuatro triunfos de Bahamas gracias a su verticalidad, a pesar de registrar un 29.5% en triples y 2.7 pérdidas.
A su lado estará Franco Miller, otro de los grandes laderos de las estrellas en el seleccionado. Lleva 17.6 puntos y 5.3 asistencias de media en 26.5 minutos, con un alto 42.3% en triples.
En la pintura aparecen dos piezas importantes. Primero está Isaiah Mobley, ex NBA y con actualidad en Manresa en ACB. Lleva completos 11.5 puntos, 7.2 rebotes y 2.5 asistencias con un 50% en dobles y solidez a lo largo de sus 6 partidos. Para la fuerza dice presente Tavario Miller, el que pasara por Quimsa y Boca, que jugó solo 2 partidos pero con buen impacto producto de 12 puntos y 7.5 rebotes.
Un conjunto bahameño que sin VJ Edgecombe, Buddy Hield, Eric Gordon ni Kai Jones pierde calidad.