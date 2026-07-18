A pocas horas de la gran final entre Argentina y España, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó como un "éxito extraordinario" al Mundial 2026 y aseguró que la organización conjunta de Estados Unidos, México y Canadá dejó cifras históricas de asistencia, impacto económico y alcance global.
A horas de la final, FIFA destacó el Mundial 2026 como un éxito histórico
En la previa de la final entre Argentina y España, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, realizó un balance del Mundial 2026 y aseguró que el torneo "superó todas las expectativas". En un acto junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ambos resaltaron la convocatoria récord y el impacto económico de la competencia organizada por Estados Unidos, México y Canadá.
Durante un acto realizado junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el máximo dirigente del fútbol mundial sostuvo que la Copa del Mundo superó ampliamente las previsiones iniciales y agradeció el respaldo brindado por el Gobierno estadounidense para la realización del torneo.
"Este Mundial superó todas las expectativas"
Infantino destacó el alcance alcanzado por la competencia y afirmó que el certamen marcó un antes y un después en la historia de los mundiales.
"Esta Copa del Mundo no habría sido un éxito tan increíble sin usted", expresó dirigiéndose a Trump. "Es el mayor evento social y cultural que la humanidad haya presenciado jamás", agregó.
El dirigente suizo también repasó algunos de los principales números que dejó el torneo: estadios colmados durante toda la competencia, cerca de siete millones de espectadores en los partidos y millones de personas participando de las actividades organizadas en las ciudades sede.
"Unimos al mundo", resumió el presidente de la FIFA al destacar el alcance internacional del certamen.
Trump destacó la convocatoria y el impacto económico
Por su parte, Donald Trump celebró los resultados obtenidos por la organización y aseguró que el Mundial 2026 fue el evento deportivo con mayor asistencia de la historia.
El mandatario estadounidense señaló que más de 6,5 millones de personas concurrieron a los estadios durante los 104 partidos disputados en las 16 ciudades anfitrionas y remarcó que aficionados de alrededor de 200 países siguieron la competencia de manera presencial.
"Este ha sido, con diferencia, el torneo con mayor asistencia de la historia de todos los deportes. Todos los estadios estuvieron completamente llenos y el ambiente fue extraordinario", afirmó.
Además, destacó el impacto económico generado por la Copa del Mundo y aseguró que la recaudación alcanzó los 19.200 millones de dólares, una cifra récord para un evento futbolístico.
El deseo de volver a organizar una Copa del Mundo
Satisfecho con el desarrollo del torneo, Trump también expresó su deseo de que Estados Unidos vuelva a ser sede de una Copa del Mundo en el futuro.
"Estados Unidos debería organizar otra Copa del Mundo, pero sin México ni Canadá", comentó en tono distendido al cierre del acto.
Mientras tanto, el Mundial 2026 se prepara para bajar el telón con la final entre Argentina y España, un encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo y pondrá punto final a una edición histórica por su formato ampliado, su convocatoria récord y la organización compartida entre tres países de Norteamérica.