"Superó todas las expectativas"

A horas de la final, FIFA destacó el Mundial 2026 como un éxito histórico

En la previa de la final entre Argentina y España, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, realizó un balance del Mundial 2026 y aseguró que el torneo "superó todas las expectativas". En un acto junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ambos resaltaron la convocatoria récord y el impacto económico de la competencia organizada por Estados Unidos, México y Canadá.