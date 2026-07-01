La cuenta regresiva para el inicio de la fase eliminatoria del Mundial 2026 ya comenzó y la FIFA confirmó uno de los detalles que siempre despierta interés entre los hinchas: la indumentaria que utilizarán los equipos en cada encuentro.
Argentina ya conoce la camiseta que usará ante Cabo Verde en Miami
La Selección argentina utilizará su camiseta titular, pantalón blanco y medias blancas frente a Cabo Verde este viernes en Miami. La FIFA confirmó la vestimenta para el cruce de eliminación directa del Mundial 2026.
La Selección argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de final del certamen, y volverá a lucir la tradicional camiseta albiceleste acompañada por pantalones y medias blancas.
Será la primera vez en esta Copa del Mundo que el equipo dirigido por Lionel Scaloni repita una combinación completa de vestimenta, ya que había utilizado exactamente el mismo conjunto en el debut con goleada frente a Argelia.
Posteriormente, ante Austria, Argentina salió al campo con pantalones y medias azul marino, mientras que en el cierre del Grupo J frente a Jordania utilizó la camiseta alternativa.
Un rival vestido completamente de azul
La elección de la indumentaria responde a la necesidad de evitar similitudes con el uniforme de Cabo Verde, que jugará íntegramente de azul: camiseta, pantalones y medias del mismo color.
El conjunto africano ya había utilizado esa combinación en el empate sin goles ante Arabia Saudita, resultado que le permitió asegurar su histórica clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.
La selección caboverdiana se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Debutante absoluto en una Copa del Mundo, logró avanzar de ronda sin conocer la derrota tras empatar sus tres encuentros en la fase de grupos.
El duelo de los arqueros
En el arco argentino, Emiliano Martínez volverá a vestir completamente de verde, tal como ocurrió en el encuentro frente a Austria.
Del otro lado estará Vozinha, una de las figuras del seleccionado africano y uno de los nombres propios de esta Copa del Mundo. El experimentado guardameta volverá a utilizar uniforme amarillo, color que lo acompañó en las tres presentaciones de su equipo y que quedó asociado a varias intervenciones decisivas.
El arquero caboverdiano se ganó el reconocimiento internacional gracias a sus actuaciones y será una de las principales amenazas que deberá superar el ataque argentino para avanzar a los octavos de final.
El primer paso en la fase eliminatoria
Argentina llega al compromiso como líder invicto del Grupo J y con puntaje ideal, luego de imponerse en sus tres presentaciones de la primera ronda.
El equipo campeón del mundo buscará ahora superar el primer cruce de eliminación directa y continuar su camino hacia el gran objetivo de defender el título obtenido en Qatar.
Cabo Verde, mientras tanto, intentará seguir escribiendo la página más importante de su historia futbolística y prolongar el sueño que ya lo convirtió en una de las grandes historias del torneo.