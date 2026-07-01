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Argentina ya conoce la camiseta que usará ante Cabo Verde en Miami

La Selección argentina utilizará su camiseta titular, pantalón blanco y medias blancas frente a Cabo Verde este viernes en Miami. La FIFA confirmó la vestimenta para el cruce de eliminación directa del Mundial 2026.

La FIFA confirmó que Argentina jugará con camiseta albiceleste, pantalón y medias blancas.La FIFA confirmó que Argentina jugará con camiseta albiceleste, pantalón y medias blancas.
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La cuenta regresiva para el inicio de la fase eliminatoria del Mundial 2026 ya comenzó y la FIFA confirmó uno de los detalles que siempre despierta interés entre los hinchas: la indumentaria que utilizarán los equipos en cada encuentro.

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La Selección argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de final del certamen, y volverá a lucir la tradicional camiseta albiceleste acompañada por pantalones y medias blancas.

Será la primera vez en esta Copa del Mundo que el equipo dirigido por Lionel Scaloni repita una combinación completa de vestimenta, ya que había utilizado exactamente el mismo conjunto en el debut con goleada frente a Argelia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Argentina - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 27, 2026 Argentina's Emiliano Martinez in action IMAGN IMAGES via Reuters/Tim HeitmanEmiliano Martínez volverá a vestir completamente de verde en el cruce de Miami. Foto: Reuters

Posteriormente, ante Austria, Argentina salió al campo con pantalones y medias azul marino, mientras que en el cierre del Grupo J frente a Jordania utilizó la camiseta alternativa.

Un rival vestido completamente de azul

La elección de la indumentaria responde a la necesidad de evitar similitudes con el uniforme de Cabo Verde, que jugará íntegramente de azul: camiseta, pantalones y medias del mismo color.

El conjunto africano ya había utilizado esa combinación en el empate sin goles ante Arabia Saudita, resultado que le permitió asegurar su histórica clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.

La selección caboverdiana se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Debutante absoluto en una Copa del Mundo, logró avanzar de ronda sin conocer la derrota tras empatar sus tres encuentros en la fase de grupos.

El duelo de los arqueros

En el arco argentino, Emiliano Martínez volverá a vestir completamente de verde, tal como ocurrió en el encuentro frente a Austria.

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Del otro lado estará Vozinha, una de las figuras del seleccionado africano y uno de los nombres propios de esta Copa del Mundo. El experimentado guardameta volverá a utilizar uniforme amarillo, color que lo acompañó en las tres presentaciones de su equipo y que quedó asociado a varias intervenciones decisivas.

El arquero caboverdiano se ganó el reconocimiento internacional gracias a sus actuaciones y será una de las principales amenazas que deberá superar el ataque argentino para avanzar a los octavos de final.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Cape Verde Training - Waters Sportsplex, Tampa, Florida, U.S. - June 30, 2026 Cape Verde's Vozinha during training IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray SeebeckVozinha llega como una de las grandes figuras y revelaciones del Mundial 2026. Foto: Reuters

El primer paso en la fase eliminatoria

Argentina llega al compromiso como líder invicto del Grupo J y con puntaje ideal, luego de imponerse en sus tres presentaciones de la primera ronda.

El equipo campeón del mundo buscará ahora superar el primer cruce de eliminación directa y continuar su camino hacia el gran objetivo de defender el título obtenido en Qatar.

Cabo Verde, mientras tanto, intentará seguir escribiendo la página más importante de su historia futbolística y prolongar el sueño que ya lo convirtió en una de las grandes historias del torneo.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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