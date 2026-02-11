Se definen boletos a cuartos en el Argentina Open: cruce argentino y cierre con Francisco Cerúndolo

El Argentina Open empezó a moverse desde las 13 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y lo hizo con un duelo de peso para el público local: Tomás Etcheverry y Román Burruchaga, mano a mano por los octavos de final.
El Argentina Open entra en zona de definiciones: este miércoles hay cruce argentino entre Etcheverry y Burruchaga por octavos y también juegan Francisco Cerúndolo, Berrettini, Fonseca y Tabilo. Dobles con fuerte presencia local.
La agenda de este miércoles combina partidos que completan la primera ronda con cruces que ya reparten boletos a cuartos. En esa mezcla, la presencia argentina marca el pulso del día, tanto en singles como en dobles.
Burruchaga llega con envión tras su triunfo ante Laslo Djere y se mide con Etcheverry, uno de los apellidos más fuertes del cuadro. Para ambos es una oportunidad de dar un salto en un torneo que empieza a apretar.
El cierre del día tendrá a Francisco Cerúndolo, principal carta argentina, frente al boliviano Hugo Dellien. En la misma cancha central también se medirán Matteo Berrettini y Vit Kopriva, y más tarde Joao Fonseca chocará con Alejandro Tabilo.
La actividad de dobles aporta otra dosis de protagonismo local. Máximo González y Andrés Molteni se presentan en octavos ante Mariano Kestelboim y Juan Manuel Cerúndolo, en un cruce entre argentinos.
Además, Juan Bautista Torres jugará junto a Sebastián Báez frente a Eduardo Nava y Nicolás Barrientos, mientras que Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli se medirán con Marcelo Demoliner y Fernando Romboli en otra llave de octavos.
Etcheverry vs Burruchaga (13.00), Kopriva vs Berrettini (15.30), Fonseca vs Tabilo (18.30), Francisco Cerúndolo vs Dellien (20.00).