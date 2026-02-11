Tenis

Se definen boletos a cuartos en el Argentina Open: cruce argentino y cierre con Francisco Cerúndolo

El Argentina Open entra en zona de definiciones: este miércoles hay cruce argentino entre Etcheverry y Burruchaga por octavos y también juegan Francisco Cerúndolo, Berrettini, Fonseca y Tabilo. Dobles con fuerte presencia local.