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Argentina perdió ante Canadá pese a una actuación histórica de Laprovíttola

La Selección cayó 97-92 como visitante y cerró la Cuarta Ventana con récord de 6-2. El base convirtió 31 puntos y ocho triples.

Argentina llegó a tener una ventaja de 17 puntos durante el segundo cuarto del partido.Argentina llegó a tener una ventaja de 17 puntos durante el segundo cuarto del partido.
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La Selección Argentina perdió 97-92 ante Canadá como visitante, en el cierre de la Cuarta Ventana de los Clasificatorios para la Copa del Mundo de Qatar 2027.

El equipo nacional concluyó la fecha internacional con un registro de seis victorias y dos derrotas en el Grupo F. Nicolás Laprovíttola fue la figura argentina con 31 puntos y ocho triples.

LEANDRO BOLMARO CONTRA CANADÁLa Selección cerró la Cuarta Ventana con seis triunfos y dos derrotas en el Grupo F.

La reacción del primer cuarto

Canadá marcó las condiciones durante los primeros minutos, pero Argentina modificó el desarrollo con mayor intensidad defensiva y profundidad en sus ataques.

El seleccionado construyó un parcial de 13-0 y pasó al frente. Laprovíttola lideró la reacción con 12 puntos y efectividad perfecta en tiros libres, dobles y triples durante ese tramo.

Argentina cerró el primer cuarto con una ventaja de 29-22. El buen momento se prolongó en el segundo período, cuando la diferencia llegó a ser de 17 puntos con el marcador 40-23.

GABRIEL DECK CONTRA CANADALa Selección cerró la Cuarta Ventana con seis triunfos y dos derrotas en el Grupo F.

Canadá revirtió el partido

El conjunto local recuperó su intensidad y redujo progresivamente la distancia hasta llegar al descanso cinco puntos abajo, con un resultado de 53-48.

Durante el complemento, Canadá aumentó el rigor físico, condicionó las posesiones argentinas y redujo las oportunidades de convertir mediante ataques rápidos.

JUANI MARCOS CANADALa Selección cerró la Cuarta Ventana con seis triunfos y dos derrotas en el Grupo F.

El local completó la remontada y entró al último cuarto con una ventaja de 73-66. Argentina volvió a acercarse en los diez minutos finales, pero Canadá conservó la diferencia y aseguró el triunfo.

La noche de Laprovíttola

Laprovíttola terminó el encuentro con 31 puntos, ocho triples en 12 intentos, siete tantos desde la línea de libres y cuatro asistencias.

El base convirtió el 66% de sus lanzamientos exteriores y sostuvo la producción ofensiva argentina durante buena parte del encuentro.

NICOLÁS LAPROVITTOLA CONTRA CANADANicolás Laprovíttola terminó con 31 puntos y convirtió ocho triples en 12 intentos.

Los Clasificatorios continuarán en noviembre con dos partidos como local ante Bahamas y Canadá. La última ventana se disputará en febrero de 2027, con visitas a Puerto Rico y Bahamas.

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