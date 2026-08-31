La Selección Argentina perdió 97-92 ante Canadá como visitante, en el cierre de la Cuarta Ventana de los Clasificatorios para la Copa del Mundo de Qatar 2027.
Argentina perdió ante Canadá pese a una actuación histórica de Laprovíttola
La Selección cayó 97-92 como visitante y cerró la Cuarta Ventana con récord de 6-2. El base convirtió 31 puntos y ocho triples.
El equipo nacional concluyó la fecha internacional con un registro de seis victorias y dos derrotas en el Grupo F. Nicolás Laprovíttola fue la figura argentina con 31 puntos y ocho triples.
La reacción del primer cuarto
Canadá marcó las condiciones durante los primeros minutos, pero Argentina modificó el desarrollo con mayor intensidad defensiva y profundidad en sus ataques.
El seleccionado construyó un parcial de 13-0 y pasó al frente. Laprovíttola lideró la reacción con 12 puntos y efectividad perfecta en tiros libres, dobles y triples durante ese tramo.
Argentina cerró el primer cuarto con una ventaja de 29-22. El buen momento se prolongó en el segundo período, cuando la diferencia llegó a ser de 17 puntos con el marcador 40-23.
Canadá revirtió el partido
El conjunto local recuperó su intensidad y redujo progresivamente la distancia hasta llegar al descanso cinco puntos abajo, con un resultado de 53-48.
Durante el complemento, Canadá aumentó el rigor físico, condicionó las posesiones argentinas y redujo las oportunidades de convertir mediante ataques rápidos.
El local completó la remontada y entró al último cuarto con una ventaja de 73-66. Argentina volvió a acercarse en los diez minutos finales, pero Canadá conservó la diferencia y aseguró el triunfo.
La noche de Laprovíttola
Laprovíttola terminó el encuentro con 31 puntos, ocho triples en 12 intentos, siete tantos desde la línea de libres y cuatro asistencias.
El base convirtió el 66% de sus lanzamientos exteriores y sostuvo la producción ofensiva argentina durante buena parte del encuentro.
Los Clasificatorios continuarán en noviembre con dos partidos como local ante Bahamas y Canadá. La última ventana se disputará en febrero de 2027, con visitas a Puerto Rico y Bahamas.