Argentina derrotó 89-75 a Puerto Rico en un colmado Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y consiguió un resultado importante en los Clasificatorios FIBA de América para el Mundial de Qatar.
Argentina venció a Puerto Rico y dio otro paso hacia el Mundial de Qatar 2027
La Selección se impuso 89-75 con 23 puntos de Gabriel Deck y una defensa decisiva en el tercer cuarto. El lunes visitará a Canadá en Québec.
Gabriel Deck fue el máximo anotador del conjunto albiceleste con 23 puntos y seis rebotes. Leandro Bolmaro aportó 19 tantos, cuatro rebotes y cuatro asistencias, mientras que Facundo Campazzo dirigió la ofensiva.
Un comienzo equilibrado
La primera mitad tuvo dominios alternados y diferencias reducidas. Puerto Rico aprovechó algunos problemas argentinos para controlar el rebote defensivo y cargó con decisión sobre el aro para conseguir nuevas oportunidades.
Dos triples consecutivos de Nicolás Brussino y la conexión entre Campazzo y Deck sostuvieron al local. Gonzalo Bressan también ingresó con energía para colaborar en ambos sectores de la cancha.
La defensa cambió el partido
Argentina encontró el quiebre durante el tercer cuarto. La presión sobre el balón y las ayudas ante los intentos de pase interior provocaron recuperaciones que permitieron acelerar el ataque.
El equipo nacional permitió solamente 12 puntos en ese período y consiguió una ventaja de diez al establecer el marcador en 61-51. Desde ese momento, Puerto Rico debió buscar el descuento ante una defensa más intensa.
Campazzo administró las posesiones durante el último cuarto y Argentina sostuvo la diferencia mediante la circulación de la pelota y tiros efectivos. José Alvarado terminó como figura visitante con 19 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias.
El próximo desafío
El triunfo le permitió a la Selección ampliar la distancia sobre los equipos que aparecen detrás en el Grupo F. La competencia otorga plazas para el Mundial que se disputará en Qatar.
Argentina visitará a Canadá el lunes desde las 20.10 en la ciudad de Québec. Bolmaro anticipó el encuentro y afirmó que el plantel buscará repetir el rendimiento conseguido ante Puerto Rico.