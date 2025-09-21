#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mundial de vóley

Argentina cayó 0-3 con Italia y se despidió en octavos

La Selección perdió ante la campeona del mundo por 23-25, 20-25 y 22-25 en Filipinas. Tras una fase de grupos perfecta, el cruce con Italia frenó el sueño en octavos. Fue el último partido de Marcelo Méndez como DT del equipo nacional.

Argentina jugó de igual a igual pero no pudo ante el poderío italiano. Foto: Reuters
 10:52
Por: 

La Selección Argentina de vóley cerró su participación en el Mundial de Filipinas con una dura derrota ante Italia, actual campeón y uno de los equipos más poderosos del planeta. El conjunto de Marcelo Méndez cayó por 3-0 con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22, en un duelo intenso y parejo que marcó el final del camino albiceleste en el torneo.

Cruce complicado tras una fase perfecta

La suerte no acompañó al sorteo y Argentina debió enfrentar a Italia en el primer cruce eliminatorio. Los europeos, que habían terminado segundos en su grupo por una sorpresiva caída ante Bélgica, fueron sólidos de principio a fin.

Pese a que Argentina llegó invicta luego de vencer a Finlandia (3-2), Corea del Sur (3-1) y Francia (3-2), no pudo sostener su nivel ante una Azzurra sin figuras rutilantes pero con un juego colectivo letal.

Volleyball - Men's World Championships - Round of 16 - Argentina v Italy - SM Mall of Asia Arena, Pasay City, Philippines - September 21, 2025 Argentina's Luciano Vicentin during the match REUTERS/Noel CelisVicentín fue el goleador argentino. Foto: Reuters

Vicentín lideró el goleo argentino

Luciano Vicentín volvió a ser el máximo anotador argentino con 15 puntos, misma cifra que alcanzó Michieletto para Italia. Joaquín Gallego aportó 9 unidades, Bruno Lima sumó 8, Palonsky 7, Kukartsev 6 y Agustín Gómez 2.

Italia dominó en puntos de ataque (45), bloqueos (6) y errores forzados (16 de Argentina contra 17 propios). Con esos detalles de eficacia, inclinó la balanza en tres sets ajustados.

Despedida de Marcelo Méndez

El partido marcó también el cierre de ciclo para Marcelo Méndez como entrenador de la Selección. El DT, que había asumido en 2019, dirigió su último encuentro al frente del combinado nacional y ahora asumirá como técnico de Trentino, el vigente campeón del vóley italiano.

Volleyball - Men's World Championships - Round of 16 - Argentina v Italy - SM Mall of Asia Arena, Pasay City, Philippines - September 21, 2025 Italy's Mattia Bottolo and Giovannimaria Gargiulo shake hands with Argentina's Nicolas Zerba and Luciano De Cecco after winning the match REUTERS/Noel CelisDe Cecco disputó su sexto mundial. Foto: Reuters

El hito de De Cecco

Más allá de la eliminación, el torneo dejó una marca histórica para el vóley argentino: Luciano De Cecco, armador santafesino de 37 años, disputó su sexto Mundial consecutivo, desde su debut en Japón 2006. Un emblema indiscutido del deporte nacional.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Vóleibol
Luciano De Cecco
Polideportivo

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro