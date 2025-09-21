Mundial de vóley

Argentina cayó 0-3 con Italia y se despidió en octavos

La Selección perdió ante la campeona del mundo por 23-25, 20-25 y 22-25 en Filipinas. Tras una fase de grupos perfecta, el cruce con Italia frenó el sueño en octavos. Fue el último partido de Marcelo Méndez como DT del equipo nacional.