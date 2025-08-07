#HOY:

Arranca la fecha 4 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga con tres partidos

Se enfrentan Godoy Cruz vs Gimnasia La Plata, San Lorenzo vs Vélez y Estudiantes vs Independiente Rivadavia.

Dos de los protagonistas de la primera jornada de la fecha.
 10:20

Este jueves comienza la fecha 4 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA con tres partidos.

El segundo torneo del año en la primera división retoma luego del particular receso que incluyó cruces de Copa Argentina durante el fin de semana pasado.

Primer turno

Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima La Plata chocan este jueves en el marco de la cuarta fecha del grupo B

Nuevo cruce entre el Tomba y el Lobo.Nuevo cruce entre el Tomba y el Lobo.

El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el estadio Feliciano Gambarte. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Tomba” arrastra tres empates en las tres primeras presentaciones, mientras que el “Lobo”, de andar irregular, llega tras lograr su primera victoria.

Segundo turno

San Lorenzo y Vélez Sarsfield chocan este jueves en el marco de la cuarta fecha de la zona B.

Se vuelven a cruzar San Lorenzo y Vélez.Se vuelven a cruzar San Lorenzo y Vélez.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Nuevo Gasómetro. Se podrá ver por TNT Sports.

Tras el debut con victoria, el “Ciclón” viene de dos empates, uno de ellos con River en el Monumental, y de la eliminación en la Copa Argentina; mientras que el “Fortín” tampoco gana desde la primera jornada.

Tercer turno

Estudiantes e Independiente Rivadavia chocan este jueves en el marco de la cuarta fecha de la zona A

Estudiantes e Independiente Rivadavia cierran la jornada.Estudiantes e Independiente Rivadavia cierran la jornada.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Se podrá ver por ESPN Premium.

Tras el flojo arranque, el “Picha” sumó dos victorias consecutivas mientras se prepara para los octavos de final de la Copa Libertadores. La “Lepra”, en tanto, tiene un triunfo, un empate y una derrota en el certamen.

Tabla de posiciones

