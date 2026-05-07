Aston Villa firmó una noche inolvidable en Inglaterra y consiguió el pase a la final de la Europa League tras golear 4-0 al Nottingham Forest en la revancha de semifinales. El equipo de Birmingham revirtió la serie luego de haber perdido 1-0 en la ida.
Con Dibu Martínez y gol de Buendía, Aston Villa goleó y jugará una final europea
Aston Villa derrotó 4-0 al Nottingham Forest, dio vuelta la serie y se clasificó a la final de la Europa League. Enfrentará al Friburgo de Alemania en Estambul.
Con Emiliano “Dibu” Martínez como titular y Emiliano Buendía como una de las grandes figuras, los “Villanos” avanzaron con un contundente 4-1 en el marcador global.
Buendía brilló en la remontada
El primer gol de la noche llegó a los 36 minutos del primer tiempo. Buendía realizó una gran acción individual por la banda y asistió a Ollie Watkins, que solo tuvo que empujar la pelota al gol.
Ya en el complemento, el propio futbolista argentino amplió la ventaja desde el punto penal con una definición cruzada que dejó sin chances al arquero rival.
El tanto tuvo un valor especial porque representó el 2-0 parcial y el momento en el que Aston Villa pasó al frente en la serie por primera vez.
McGinn liquidó la clasificación
Con Nottingham Forest obligado a buscar el resultado, Aston Villa encontró espacios para lastimar de contraataque y terminó sentenciando la eliminatoria.
El escocés John McGinn marcó el tercero a los 31 minutos del segundo tiempo con una definición precisa tras una rápida transición ofensiva.
Pocos minutos después, el mediocampista volvió a aparecer para convertir el 4-0 definitivo con otra definición similar, esta vez al primer palo.
El rival será Friburgo
Con la clasificación asegurada, Aston Villa disputará la gran final de la Europa League el próximo 20 de mayo en el estadio Besiktas Park de Estambul, Turquía.
El rival será Friburgo de Alemania, que eliminó al Sporting Braga de Portugal tras imponerse 4-3 en el resultado global de la otra semifinal.
El conjunto alemán ganó 3-1 como local y logró revertir la serie para alcanzar el partido decisivo del segundo torneo de clubes más importante del continente europeo.