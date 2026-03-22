Atlético Rafaela y un batacazo final tras casi 90 minutos de sufrimiento

Atlético de Rafaela consiguió un triunfo agónico por 1 a 0 ante Chacarita, en condición de visitante, por la sexta fecha de la Primera Nacional, gracias a un gol de Leonardo Flores en los minutos finales del encuentro .
El equipo de Iván Juárez se impuso 1-0 como visitante con un gol de Leonardo Flores en el último minuto y sigue en racha.
Atlético de Rafaela consiguió un triunfo agónico por 1 a 0 ante Chacarita, en condición de visitante, por la sexta fecha de la Primera Nacional, gracias a un gol de Leonardo Flores en los minutos finales del encuentro .
El equipo dirigido por Iván Juárez logró así su tercera victoria consecutiva, consolidando su buen momento y sumando su primer éxito fuera de barrio Alberdi.
El inicio del encuentro mostró a Chacarita como protagonista, con mayor dominio de la pelota y algunas aproximaciones que exigieron al arquero Mayco Bergia.
Atlético, en cambio, apostó a un planteo más cauteloso, intentando cortar los circuitos del rival y salir rápido de contra. Con el correr de los minutos, y tras la lesión de Matías Pardo, el ingreso de Ciro Leineker le dio mayor dinamismo al ataque.
A partir de allí, el “Celeste” creció en el juego y generó sus primeras situaciones claras, aunque sin poder romper el cero antes del descanso .
En el complemento, el desarrollo fue similar: Chacarita tuvo más la pelota pero sin profundidad, mientras que Atlético buscó lastimar de contra.
El local contó con algunas chances, incluso un remate que dio en el palo, pero no logró concretar.
Cuando el empate parecía sellado, llegó el golpe definitivo. Tras un saque largo, Joel Bonifacio asistió a Leonardo Flores, quien definió cruzado para marcar el 1-0 sobre el final del partido .
Atlético cerró el partido con solidez defensiva y se quedó con tres puntos clave que lo mantienen en crecimiento.
Ahora, el equipo rafaelino pondrá la mira en su próximo desafío: el debut por Copa Argentina ante Belgrano, y luego el compromiso por el torneo frente a Defensores de Belgrano.