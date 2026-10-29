Automovilismo

En el Gálvez ya asfaltan la pista para el regreso de MotoGP

La obra utilizará 43.000 toneladas de mezcla asfáltica y un sistema que guía las máquinas mediante un modelo digital del circuito. Los trabajos comenzaron en la recta opuesta, después de semanas de pruebas. El Mundial de motociclismo correrá del 9 al 11 de abril de 2027, mientras Buenos Aires mantiene la aspiración de recuperar la Fórmula 1.