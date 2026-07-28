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Banfield se impuso ante Sarmiento en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026

Con doblete de Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda, el “Taladro” consiguió sus primeros tres puntos en el campeonato. En el próximo desafío para Banfield deberá medirse ante Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, este sábado a partir de las 15:30.

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Banfield le ganó por 3-2 a Sarmiento imponiéndose en condición de local para recuperarse de la derrota ante Huracán y conseguir sus primeros puntos en la segunda fecha del Torneo Clausura.

Los goles para que el "Taladro" se quede con el triunfo fueron de Tiziano Perrotta por duplicado a los 8 y 14 minutos del segundo tiempo; Bruno Sepúlveda fue el encargado de cerrar el marcador, mientras que Jonathan Herrera y Junior Marabel descontaron para la visita.

Mirá tambiénAsí quedó la tabla del Torneo Clausura después de la primera fecha

El encuentro disputado en el estadio Florencio Solá en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires sin muchas expectativas dejo un saldo de 5 goles en total, pero también algunas polémicas teniendo al VAR como protagonista.

Desde el arranque, Cristian Zabala pisó a Tomas Adoryan en el área, pero Andrés Gareano señaló “Siga, siga” sin ninguna consulta o llamado desde el VAR.

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Banfield con mucho más futbol fue llegando con algunas chances más claras, pero al momento de atacar por parte de Sarmiento, el árbitro vuelve a protagonizar una nueva polémica cuando no cobra otro penal en una jugada donde Ignacio Abraham le estira la camiseta a Santiago Salle.

Segundo tiempo

Culminado el primer tiempo, a los 8 del complemento, Perrotta definió con un toque ante la salida del arquero tras la asistencia de David Zalazar para abrir el marcador a favor del local.

6 minutos más tarde el mismo autor del primero, marca su doblete y aumenta la ventaja para Banfield con un remate cerca de la línea del área grande luego de conectar un centro atrás por parte de Adoryan.

El “Taladro” seguía dominando el juego cuando el arquero de Sarmiento, Arboleda sale con las piernas ante hacia adelante conectando con Adoryan, realizando un penal que convirtió Sepúlveda picándola desde los 12 pasos, poniendo el 3-0 en el marcador.

Pero, Facundo Sanguinetti fue participe de un "Blooper", donde intentó sacar largo tras un pase atrás, le pifió a la pelota dejándosela a Jonathan Herrera para descontar sin nadie en el arco.

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Dos minutos después, Marabel puso los numero finales luego de encontrarse la pelota que intenta despejar Oviedo de cabeza, terminando el partido 3-2 con victoria sufrida para el “Taladro”.

Cómo siguen

En el próximo desafío para Banfield deberá medirse ante Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, este sábado a partir de las 15:30 en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura.

Mientras que Sarmiento acumula 5 partidos sin conocer la victoria, 3 son de esta segunda etapa de 2026, y en la siguiente jornada se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza, en condición de local, en el estadio Eva Perón de Junín, este lunes desde las 16:45.

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