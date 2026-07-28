Liga Profesional

Banfield se impuso ante Sarmiento en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026

Con doblete de Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda, el “Taladro” consiguió sus primeros tres puntos en el campeonato. En el próximo desafío para Banfield deberá medirse ante Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, este sábado a partir de las 15:30.