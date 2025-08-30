Torneo Clausura 2025

Barracas Central remontó, le gano a Newell’s por 2-1 y lidera la zona A

Facundo Bruera e Iván Tapia, de penal, los goleadores del “Guapo”. Con la victoria, Barracas alcanza la punta de la zona A, con 14 puntos, mientras que los dirigidos por Cristian Fabbiani están en duodécima ubicación, con seis unidades.