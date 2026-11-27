Rosario Central es uno de los grandes candidatos a luchar hasta el final por el título del Torneo Clausura del fútbol argentino. Porque define todos los cruces -excepto la final que será en el terreno neutral del Estadio Único de La Plata- en su cancha y con su fervorosa hinchada. Porque tiene uno de los planteles de mayor jerarquía, liderado por su estrella Ángel Di María.
Con Di María en suspenso, Central se juega el pase a semifinales ante Barracas
El equipo de Almirón, que tiene a su figura en duda por una rebelde molestia en el pubis, disputará el duelo de cuartos de final del Torneo Clausura en su estadio este domingo desde las 17. Enfrente estará el “Guapo”, que viene de dar la sorpresa en octavos ante Defensa y Justicia
Y porque a diferencia de Boca y River, los otros grandes candidatos, no acumula desgaste físico -como le pasa al “Xeneize”- ni está envuelto en un clima futbolístico e institucional convulsionado -como le sucede al “Millonario”-. Pero se trata de un duelo mata-mata, donde todo se resuelve por detalles y en pocos minutos, y todo puede pasar.
El “Canalla” tendrá que poner atención en dos situaciones particulares en este choque de cuartos de final: la dureza del rival y los problemas físicos que viene arrastrando Angelito Di María, la máxima figura “auriazul”. Si el equipo de Jorge Almirón se confía y ya se imagina en una semifinal en el “Gigante” de Arroyito contra Boca o Gimnasia La Plata, estará cometiendo un grave error.
El equipo del "Chiqui"
Barracas Central, que en los últimos años se ganó el apodo de “caballo del comisario” y solo basta con mencionar que su estadio se denomina “Claudio Chiqui Tapia”, es un equipo durísimo. Suele plantear un juego áspero, cerrado y de mucho roce físico y eso incomoda a cualquier adversario. Otro dato a tener en cuenta: para este domingo, a la hora en que comenzará el partido, se esperan 35 grados de temperatura en Rosario.
Además, Barracas viene de dar la sorpresa en los octavos de final, tras eliminar a Defensa y Justicia en Florencio Varela con el gol de cabeza de Norberto Briasco. El conjunto dirigido por el estratega Damián Ayude pegó primero y luego se refugió en la seguridad de su defensa y en el gran trabajo del arquero Marcelo Miño para tachar a Defensa, que era el favorito en ese cruce.
Central tendrá que ser paciente y no “quemar todas las naves” de entrada en el partido, ya que el calor y la ansiedad por el paso de los minutos, más el empuje de su gente, lo pueden confundir. Si el equipo de Almirón logra hacer pesar la diferencia de jerarquía de casi todos sus jugadores, estará más cerca de lograr el ansiado boleto a semifinales.
La buena noticia para el entrenador “canalla” es que está en condiciones de volver a armar su zaga central titular, con la vuelta de Gastón Ávila, que ya cumplió la sanción por la roja que vio en la última fecha de la zona ante Estudiantes de Río Cuarto.
El “Gato” es importante en su área, por la enjundia y la efectividad con la que defiende, pero también aporta mucho en salida desde el fondo y tiene una gran capacidad goleadora cada vez que va a buscar al área rival. Pero tendrá que tener cuidad porque suele “pasarse de rosca” y en un partido ante Barracas Central eso puede ser riesgoso.
El que sigue entre algodones y estará en duda hasta los minutos previos al partido de este domingo a las cinco de la tarde, es nada menos que Ángel Di María. “Fideo” continúa con la recuperación de su pubalgia, que no lo dejó jugar desde el arranque en la victoria de octavos ante Gimnasia de Mendoza.
El dato alentador es que entró en el segundo tiempo y no pareció que haya jugado limitado por el dolor. Si está bien, será titular. Si continúa con molestias o si Almirón decide no arriesgarlo, se sentará otra vez en el banco de suplentes.
Otro tema a tener en cuenta será el del arquero. En medio del torneo, el técnico sacó a Jeremías Ledesma y le dio la chance a Axel Werner, que lo hizo de buena forma, pero luego se lesionó y otra vez le cedió el puesto a “Conan”.
Ahora, con Werner recuperado y con ciertos cuestionamientos de los hinchas a Ledesma por su rendimiento pero sobre todo por algunas declaraciones que hizo a la prensa sobre su situación, el entrenador deberá tomar una decisión. Todo indica que no habrá cambio en ese puesto tan sensible.
Desde el arranque
Con todas esas novedades, la formación titular “canalla” para buscar las semifinales del Clausura sería: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Franco Cervi o Ángel Di María; Jaminton Campaz, Enzo Copetti.
El árbitro del encuentro será Pablo Dóvalo, un dato que nunca es menor cuando se trata de un partido en el que interviene Barracas Central. Sus asistentes en cancha serán Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá, mientras que Pablo Giménez se desempeñará como cuarto árbitro. En el VAR estará Silvio Trucco y en el AVAR Mariano Ascensi.