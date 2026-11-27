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Con Di María en suspenso, Central se juega el pase a semifinales ante Barracas

El equipo de Almirón, que tiene a su figura en duda por una rebelde molestia en el pubis, disputará el duelo de cuartos de final del Torneo Clausura en su estadio este domingo desde las 17. Enfrente estará el “Guapo”, que viene de dar la sorpresa en octavos ante Defensa y Justicia