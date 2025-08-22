Liga Profesional

Barracas Central rescató un empate agónico ante Defensa y Justicia y sigue líder de la Zona A

El "Guapo" y el "Halcón" abrieron la sexta fecha del Torneo Clausura igualando 1 a 1. De esta forma, Barracas Central se posiciona, momentáneamente, como puntero de la Zona A con 11 puntos, seguido por Defensa y Justicia que sumó 9 unidades.