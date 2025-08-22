#HOY:

Barracas Central rescató un empate agónico ante Defensa y Justicia y sigue líder de la Zona A

El "Guapo" y el "Halcón" abrieron la sexta fecha del Torneo Clausura igualando 1 a 1. De esta forma, Barracas Central se posiciona, momentáneamente, como puntero de la Zona A con 11 puntos, seguido por Defensa y Justicia que sumó 9 unidades.

Barracas Central vs Defensa y Justicia. Foto: @barracascentral
 23:30
Por: 

Barracas Central y Defensa y Justicia empataron este viernes 1 a 1 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El partido estuvo marcado por la intensidad, con dominio repartido y un final electrizante que dejó al “Guapo” en lo más alto de la tabla.

Defensa y Justicia mostró mayor claridad en el juego durante gran parte del encuentro y logró romper el cero en el segundo tiempo, ya que a los 14 minutos, Juan Bautista Miritello cabeceó en el área tras un centro del delantero Abiel Osorio para darle la ventaja al “Halcón de Varela”.

Barracas Central vs Defensa y Justicia. Foto: @barracascentral

Tras el gol, los minutos transcurrieron sin demasiada claridad en ataque para Barracas Central, mientras Defensa y Justicia buscaba liquidar el encuentro con pelotas paradas y transiciones rápidas.

Cuando todo parecía definido, llegó el golpe en los minutos adicionales, ya que en la última jugada del encuentro, Ignacio Tapia aprovechó un rebote en el área y aprovechó para mandar el balón al fondo de la red y marcar el 1 a 1 definitivo a los 51 minutos del complemento, desatando la euforia en los hinchas locales.

Cómo siguen

De esta forma, Barracas Central se posiciona, momentáneamente, como puntero de la Zona A con 11 puntos, seguido por Defensa y Justicia que sumó 9 unidades.

Barracas Central vs Defensa y Justicia. Foto: @barracascentralBarracas Central vs Defensa y Justicia. Foto: @barracascentral

En la próxima fecha, el “Halcón de Varela” recibirá en su estadio a Belgrano de Córdoba el domingo a las 16.45, mientras que el “Guapo” visitará a Newell’s el viernes a las 19 horas.

Síntesis

Estadio: Claudio “Chiqui” Tapia.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Facundo Bruera y Gonzalo Morales. DT: Rubén Insúa.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Alexis Soto, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Kevin Gutiérrez, César Pérez, Agustín Hausch; Aarón Molinas; Abiel Osorio y Juan Bautista Miritello. DT: Mariano Soso.

Goles en el segundo tiempo: 15m Juan Bautista Miritello (DyJ), 51m Ignacio Tapia (BC).

Cambios en el primer tiempo: 19m Siro Rosané por Gonzalo Morales (BC).

Cambios en el segundo tiempo: 24m Jhonatan Candia por Iván Tapia (BC) y Tomás Porra por Dardo Miloc (BC); 24m Tobías Rubio por Agustín Hausch (DyJ); 28m Ignacio Tapia por Rafael Barrios (BC); 41m Juan Manuel Gutiérrez por Abiel Osorio (DyJ); 47m David Barbona por Juan Miritello (DyJ).

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

