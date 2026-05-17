Torneo Apertura

Belgrano le ganó a Argentinos por penales y se quedó con una clasificación histórica a la final

El “Pirata” igualó 1-1 en tiempo reglamentario y se impuso por 4-3 en la tanda decisiva. Así, el equipo que conduce Ricardo Zielinski continúa haciendo historia y se enfrentará en la final a River, el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30.