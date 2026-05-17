River Plate derrotó 1 a 0 a Rosario Central en el estadio Monumental y se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet sacó ventaja en un encuentro cargado de tensión, polémicas y clima hostil, especialmente para Ángel Di María, y definió la historia gracias a un penal convertido por Facundo Colidio en el segundo tiempo.
River venció a Rosario Central y es finalista del torneo
Con gol de Colidio de penal en el segundo tiempo, el equipo de Coudet alcanzó el partido definitorio que se jugará en Córdoba. El rival saldrá del cruce entre Argentinos Jrs. y Belgrano.
El Millonario dominó gran parte del partido desde la posesión y la presión alta. Central, conducido por Jorge Almirón, sufrió para salir de su campo y prácticamente no logró inquietar en la primera etapa. El desarrollo estuvo marcado por las constantes interrupciones y la intensidad en la mitad de la cancha, con un árbitro Nicolás Ramírez que debió intervenir en varias acciones calientes.
Un primer tiempo de dominio y polémica
River tuvo las situaciones más claras antes del descanso. Sin embargo, también sufrió una preocupación importante con la salida de Sebastián Driussi, quien recibió una fuerte infracción de Franco Ibarra sobre la rodilla derecha y abandonó el campo entre lágrimas, encendiendo las alarmas en el conjunto de Núñez.
A los 30 minutos llegó una de las jugadas decisivas de la noche. Gastón Ávila golpeó con el codo a Lucas Martínez Quarta dentro del área y, tras el llamado del VAR, Ramírez sancionó penal. Gonzalo Montiel se hizo cargo de la ejecución, pero Jeremías Ledesma adivinó la intención y sostuvo el cero para Rosario Central.
El contexto previo también sumó tensión al espectáculo. Durante la semana hubo declaraciones cruzadas entre dirigentes y protagonistas de ambos clubes, luego de cuestionamientos arbitrales surgidos en los cuartos de final. El ambiente en el Monumental fue especialmente adverso para Di María, uno de los jugadores más silbados de la noche.
Colidio destrabó el partido y River resistió
El segundo tiempo mantuvo el mismo libreto hasta que River encontró la ventaja. A los 16 minutos, Ledesma cometió infracción sobre Joaquín Freitas dentro del área y el árbitro marcó un nuevo penal. Esta vez, Facundo Colidio cambió la ejecución por gol con un remate al palo derecho para establecer el 1-0 definitivo.
Después del tanto, Rosario Central reaccionó y adelantó sus líneas. El Canalla generó sus mejores momentos del partido y estuvo cerca del empate con dos remates que dieron en los palos. Santiago Beltrán también respondió con una atajada clave para sostener la ventaja del conjunto local.
River resistió la presión final y terminó celebrando la clasificación a la definición del campeonato. El rival saldrá del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, que jugarán este domingo en La Paternal. La final del Torneo Apertura se disputará el próximo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Antes de esa definición, River volverá a presentarse el miércoles ante RB Bragantino por la Copa Sudamericana, mientras que Rosario Central recibirá a Universidad Central por la Copa Libertadores.