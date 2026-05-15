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Tras las acusaciones por la eliminación: Ignacio Malcorra fue a buscar a Gustavo López

El mediocampista increpó al periodista, luego de que pusiera en duda su compromiso en la derrota ante Rosario Central.

Actualmemente, Ignacio Malcorra juega en Independiente.Actualmemente, Ignacio Malcorra juega en Independiente.
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El mediocampista Ignacio Malcorra protagonizó un fuerte episodio este jueves al enfrentar al periodista Gustavo López a la salida de la radio donde trabaja, luego de las críticas y sospechas que surgieron tras su actuación en la eliminación de Independiente frente a Rosario Central en el Torneo Apertura.

El periodista Gustavo López.El periodista Gustavo López.

El conflicto se originó por comentarios periodísticos que insinuaron que el volante, exfigura e ídolo de Rosario Central, no habría definido con convicción una jugada clave ante su antiguo club, lo que desató cuestionamientos de hinchas y analistas sobre su desempeño. Molesto por el impacto de esas versiones, especialmente en su entorno familiar, Malcorra esperó a López y lo increpó cara a cara.

Según trascendió, el futbolista le recriminó al conductor por el daño generado a su familia a raíz de las acusaciones, en una situación que estuvo cerca de pasar a mayores y requirió la intervención de colegas y personal de seguridad para evitar una agresión física.

Malcorra, un jugador decisivo en las victorias de Central en los últimos clásicos.Malcorra jugó en Rosario Central.

Días antes, Malcorra ya había utilizado sus redes sociales para rechazar las versiones de falta de compromiso: aseguró que se trató de un error futbolístico y remarcó que “ir para atrás, nunca”.

El episodio refleja la tensión que generó la eliminación del "Rojo" y la sensibilidad que rodea a uno de los debates más calientes del fútbol argentino en la semana.

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