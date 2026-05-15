#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Fútbol

Torneo Apertura: la Liga Profesional confirmó a los árbitros para las semifinales

Nicolás Ramírez dirigirá River-Rosario Central, con Silvio Trucco en el VAR, mientras que Nazareno Arasa estará en Argentinos-Belgrano. Las designaciones llegan en medio de un clima cargado por los cruces arbitrales de los cuartos.

Nicolás Ramírez. ArchivoNicolás Ramírez. Archivo
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Liga Profesional confirmó este jueves los árbitros para las semifinales del Torneo Apertura, en medio de un clima caliente luego de una instancia de cuartos de final atravesada por fuertes polémicas y reclamos contra los arbitrajes.

El partido con mayor exposición será el que disputarán River y Rosario Central, el sábado desde las 19.30 en el estadio Monumental. Para ese encuentro, la AFA designó como juez principal a Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

La terna para el cruce entre el “Millonario” y el “Canalla” se completará con Juan Pablo Belatti como asistente 1, Pablo González como asistente 2, Bruno Amiconi como cuarto árbitro y Laura Fortunato como AVAR.

La designación no pasa inadvertida: Central viene de eliminar a Racing en un partido muy caliente y lleno de cuestionamientos, mientras que River dejó en el camino a Gimnasia y buscará meterse en la final ante su gente.

La otra semi

La otra semifinal será el domingo a las 17.00, en el estadio Diego Armando Maradona, donde Argentinos Juniors recibirá a Belgrano. El árbitro principal será Nazareno Arasa, con Lucas Novelli en el VAR.

Nazareno Arasa, arbitro AFANazareno Arasa, arbitro AFA

En ese encuentro, Gabriel Chade y Cristian Navarro serán los asistentes, Andrés Gariano actuará como cuarto árbitro y Gastón Suárez estará como AVAR.

Las semifinales se jugarán en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase de zonas y, en caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de 30 minutos; si persiste la igualdad, la clasificación se resolverá por penales,

Con los cuatro equipos ya definidos, la Liga intentó bajar el ruido con las designaciones, aunque la lupa estará puesta más que nunca sobre cada fallo: el Apertura entra en zona de definición y los árbitros llegan al centro de la escena antes de que empiece a rodar la pelota.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Liga Profesional de Fútbol de AFA
VAR
Rosario Central
River
Argentinos Juniors
Belgrano
AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro