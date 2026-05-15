Fútbol

Torneo Apertura: la Liga Profesional confirmó a los árbitros para las semifinales

Nicolás Ramírez dirigirá River-Rosario Central, con Silvio Trucco en el VAR, mientras que Nazareno Arasa estará en Argentinos-Belgrano. Las designaciones llegan en medio de un clima cargado por los cruces arbitrales de los cuartos.