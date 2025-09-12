Torneo Clausura

Belgrano y San Martín de San Juan igualaron sin goles y se acercaron a puestos de clasificación

Con la igualdad, Belgrano quedó en el noveno puesto de la zona A, con nueve unidades y a una de la clasificación, mientras que el elenco verdinegro es noveno con la misma cantidad de puntos en el grupo B, además de haber alcanzado a Aldosivi y Talleres en 18 puntos en la tabla anual.