Belgrano y San Martín de San Juan igualaron sin goles y se acercaron a puestos de clasificación

Belgrano y San Martín de San Juan empataron por 0 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Julio César Villagra, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2025.
Con la igualdad, Belgrano quedó en el noveno puesto de la zona A, con nueve unidades y a una de la clasificación, mientras que el elenco verdinegro es noveno con la misma cantidad de puntos en el grupo B, además de haber alcanzado a Aldosivi y Talleres en 18 puntos en la tabla anual.
Belgrano y San Martín de San Juan empataron por 0 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Julio César Villagra, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2025.
En un partido sin goles, que abrió la fecha interzonal, ambos clubes tuvieron disparos en los palos: el delantero Nicolás Fernández para el local, a los 23 minutos, y el volante Sebastián González para los sanjuaninos, en 32 minutos de la primera parte.
Con la igualdad, Belgrano quedó en el noveno puesto de la zona A, con nueve unidades y a una de la clasificación, mientras que el elenco verdinegro es noveno con la misma cantidad de puntos en el grupo B, además de haber alcanzado a Aldosivi y Talleres en 18 puntos en la tabla anual.
En la próxima fecha, el “Pirata” será local de Newell’s, el próximo lunes 22 de septiembre a las 21:00 horas, mientras que los dirigidos por Leandro Romagnoli recibirán a Vélez, el viernes 19 a las 19:15.
A los 10 minutos de la primera parte, Belgrano tuvo la primera llegada por medio de una subida por izquierda del carrilero Ulises Sánchez, que remató bajo y cruzado, pero desviado.
En 23 minutos, luego de un tiro libre, el delantero Nicolás “Uvita” Fernández aprovechó un rechazo defectuoso y quedó libre de marca por el costado izquierdo, pero su cabezazo dio en el palo y se fue.
Un minuto después, el extremo Julián Mavilla avanzó por izquierda y puso un buen centro rasante para el atacante Franco Jara, que remató desviado desde el área chica.
San Martín tuvo su primer acercamiento en 32 minutos, con un cabezazo del volante Sebastián González, que dio en el palo izquierdo del guardameta Thiago Cardozo, que contuvo en el rebote.
Ya en la segunda mitad, a los 18 minutos, un centro bajo desde la izquierda le llegó a Mavilla, que remató desde el área chica, aunque con un tiro muy alto.
En 35 minutos, Mavilla recibió por derecha, encaró hacia el medio y sacó un remate desde el borde del área grande, que agarró efecto pero se fue por encima del travesaño.
Estadio: Julio César Villagra.
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Nicolás Lamolina.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Julián Mavilla; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Santiago Salle, Sebastián González, Marco Iacobellis; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Cambios en el segundo tiempo: 15m. Gabriel Compagnucci por Ulises Sánchez (B) y Lucas Menossi por Rodrigo Saravia (B); 21m. Horacio Tijanovich por Marco Iacobellis (SM); 26m. Lucas Passerini por Nicolás Fernández (B) y Bryan Reyna por Leonardo Morales (B);
28m. Sebastián Jaurena por Sebastián González (SM) y Federico Anselmo por Ignacio Maestro Puch (SM); 36m. Francisco González Metilli por Santiago Longo (B); 43m. Matías Orihuela por Santiago Salle (SM) y Alejandro Molina por Diego González (SM).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.