Belgrano supo sufrir y golpeó en el momento justo con un contraataque certero, para imponerse por 1-0 ante Talleres en el clásico cordobés, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026.
Con un gol agónico, Belgrano venció a Talleres en el Kempes
El conjunto de barrio Alberdi resistió la presión constante del rival y sentenció el derby en los minutos finales para llegar a la punta del certamen.
El único gol del partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes fue convertido por el mediocampista Ramiro Hernández, a los 41 minutos de la segunda parte.
El resultado deja a ambos clubes en situaciones contrapuestas: el equipo dirigido por Ricardo Zielinski volvió a la punta de la zona B, con 19 puntos, mientras que la “T” está en el último lugar de la zona A, con 8 unidades.
En la próxima fecha, el “Pirata” visitará a Racing el domingo 11 de octubre a las 19:15, mientras que el conjunto de Omar De Felippe será local ante Independiente, el mismo día desde las 21:30.
Las llegadas del primer tiempo
La primera llegada del partido fue del local, en el primer minuto, con un remate desde el costado derecho del área del atacante Diego Valoyes, que salió bajo y a las manos del guardameta Manuel Vicentini.
Cuando iban 12 minutos, el extremo Rick Lima recibió por el mismo lado derecho, pero enganchó y buscó un remate cruzado que dio en el poste y se fue desviado.
El vigente campeón del torneo no tuvo llegadas de riesgo hasta los 36 minutos, cuando una mala salida desde el fondo de la “T” permitió al delantero Lucas Passerini controlar dentro del área rival y filtrar para el volante Emiliano Rigoni, que quedaba mano a mano pero no llegó a recibir la pelota.
En el primer minuto de descuento, con un tiro libre jugado hacia atrás, Rick recibió al borde del área y sacó un derechazo a media altura que Vicentini pudo despejar con un rebote hacia un costado, a pesar de estar tapado.
Instancias en el complemento
Talleres arrancó el segundo tiempo con la misma intensidad, con la diferencia de que apostó con mayor fuerza por el juego aéreo, a diferencia de la primera mitad.
El elenco de Omar De Felippe comenzó a reiterarse con la misma jugada: tanto en el primer minuto como a los 12 y a los 23, un tiro libre colgado al segundo palo permitía los cabezazos de Matías Catalán y Valoyes, en dos ocasiones, que no llevaron buena dirección.
A los 35 minutos, Talleres tuvo un tiro libre lejano sobre la frontal del área e hizo ingresar al juvenil Giovanni Baroni para patearlo. El remate del jugador de 17 años buscaba el ángulo, pero fue rozado por Vicentini en una gran atajada, que lo hizo golpear el travesaño antes de salir.
Cuando iban 41 minutos, el equipo que dirige Ricardo Zielinski dio una clase de contraataque con una corrida impresionante por la izquierda del extremo Juan Velázquez, que llegó hasta el fondo y cruzó un centro atrás para el delantero Nicolás “Uvita” Fernández, que no pudo definir bien, pero el rebote de su tiro fue empujado al gol por Ramiro Hernández.
Tres minutos después, el volante Lucas Zelarayán recibió sobre la medialuna del área y sacó un remate rápido con la punta del pie derecho, que el guardameta Ezequiel Unsain alcanzó a manotear para desviar contra el palo.