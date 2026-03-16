Claudia, Burruchaga, Ruggeri, Giusti y Nery Pumpido en el cumple 88 de Bilardo

El “Narigón” Carlos Salvador Bilardo, ideólogo de la Selección Argentina que fue campeona del mundo en 1986, celebró hoye 16 de marzo de 2026 sus 88 años de existencia.
El “Narigón” llegó a los 88 años y, además de Gloria y Daniela, aparecieron los campeones del mundo en México ’86. Se sumó Claudia Villafañe en nombre de la familia Maradona y Nery desde Conmebol.
El “Narigón” Carlos Salvador Bilardo, ideólogo de la Selección Argentina que fue campeona del mundo en 1986, celebró hoye 16 de marzo de 2026 sus 88 años de existencia.
Como no podía ser de otra manera, “sus campeones” dijeron presente, junto a Gloria su esposa y Daniela su hija. Claudia Villafañe, en nombre de la familia Maradona, junto al “Cabezón” Oscar Ruggeri, Jorge Luis Burruchaga y el “Gringo” Ricardo Giusti soplaron las velitas.
Desde la sede la Conmebol, en Asunción del Paraguay, se sumó Nery Alberto Pumpido, que hace apenas algunas horas recibió a El Litoral en el marco de una producción internacional del diario de Santa Fe camino al Mundial.
“Hoy cumple 88 años Carlos Salvador Bilardo, campeón del mundo con la Selección argentina en México 1986 y una de las mentes más brillantes de la historia del fútbol. Doctor, ídolo y leyenda. De Estudiantes campeón a la gloria eterna con Diego Maradona y la Albiceleste”, fueron uno de los tantos posteos del fútbol argentino.
Carlos Bilardo nació en Capital Federal el 16 de marzo de 1939. Su carrera como jugador la inició en San Lorenzo, donde jugó desde 1958 a 1960, apenas tres partidos y marcó un gol. Luego pasó a Deportivo Español, del '61 al '65, donde jugaba muy salteado y un par de minutos en los partidos. En ese lapso, aprovechó para estudiar Medicina y se recibió de Médico, hasta que llegó a Estudiantes para consagrarse.
Con 175 encuentros y 11 goles, ganó el campeonato Metropolitano de 1967, las Copas Libertadores de 1968/69 y '70, la Intercontinental del '68 y la Interamericana de ese año.
Abandonó la práctica activa del fútbol a los 30 años, pasó a colaborar con Osvaldo Zubeldía en Huracán para luego iniciar una exitosísima carrera como entrenador. En Estudiantes tuvo tres pasos. El primero en 1971, el segundo, del '73 al '76 con un subcampeonato incluido, y el último en 1982,cuando consagró campeón del Metropolitano del '82 al Pincha. En 1978 dirigió a Deportivo Cali y fue finalista de la Libertadores de ese año, luego dirigió el seleccionado de Colombia, para luego regresar a su segunda casa para volver a consagrarse.
Tiempo después asumió como DT del seleccionado argentino, con quien logró el título mundial en México '86 y el subcampeonato mundial en Italia '90. Posteriormente pasó por Boca Jrs, Sevilla de España -en dos ocasiones- y como último paso sentado en un banco de suplentes lo tuvo como entrenador del seleccionado de Libia, en 1999, para luego dedicarse a otros proyectos que abarcaron desde el periodismo deportivo hasta su intención de presentarse como candidato a Presidente de la Nación para estas elecciones, cosa que finalmente desistió por carecer del dinero necesario para solventar la campaña.