La leyenda de México ’86 está más viva que nunca

Claudia, Burruchaga, Ruggeri, Giusti y Nery Pumpido en el cumple 88 de Bilardo

El “Narigón” llegó a los 88 años y, además de Gloria y Daniela, aparecieron los campeones del mundo en México ’86. Se sumó Claudia Villafañe en nombre de la familia Maradona y Nery desde Conmebol.