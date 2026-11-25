Boca y Platense disputarán la final de la Copa Argentina el miércoles 2 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La sede quedó confirmada, mientras resta conocer el horario oficial del partido que definirá al campeón.
Definición en Santiago del Estero
Boca y Platense jugarán la final de la Copa Argentina en el Madre de Ciudades
El encuentro se disputará el miércoles 2 de diciembre. La organización evalúa que comience a las 21, aunque todavía no confirmó el horario ni la venta de entradas.
El Estadio Único Madre de Ciudades fue elegido como sede de la final.
Boca y Platense definirán la Copa Argentina el miércoles 2 de diciembre.
La organización analiza que el encuentro comience a las 21, pero esa posibilidad aún no fue ratificada. El Xeneize buscará sumar otro título a su palmarés y el Calamar intentará conquistar el certamen por primera vez en su historia.
En las próximas jornadas se definirán las condiciones de venta de entradas y los detalles del operativo de seguridad. También se establecerá la logística para el traslado de los hinchas de ambos equipos hacia la capital santiagueña.
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