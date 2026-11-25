El futbolista de La Roma Paulo Dybala afirmó que espera terminar su carrera en su actual club, tras ser consultado este martes en la conferencia de prensa previa al partido contra el Paris Saint Germain, que se jugará este miércoles por Champions League.
Dybala proyecta el cierre de su carrera en suelo italiano y aleja especulaciones
Tras haber estado en el radar de Boca durante el último libro de pases, el atacante señaló que no se imagina en otro destino tras llegar a los 18 años. Destacó que su hija nació en ese país y que allí transcurrió buena parte de su vida.
"Espero que sí, para mí sería muy bonito. Llegué a Italia a los 18 años y no me veo en otro lugar", afirmó Paulo Dybala antes los medios luego de que le preguntaron directamente sobre si esperaba retirarse en La Roma.
El delantero surgido de Instituto de Córdoba llegó a "La Loba" en julio de 2022 y se consolidó como referente en la cancha y también en el vestuario. Sin embargo, en el último mercado de pases llegó a quedar libre por un breve lapso de tiempo y luego terminó extendiendo su contrato hasta mitad de 2027.
El campeón del mundo con la Selección argentina había declarado en ese entonces que no tenía definido su futuro, y se especulaba con que podía llegar a jugar en Boca, club que mostró interés para sumarlo en condición de libre.
Ahora, su situación parece ser distinta y tiene planes de quedarse por el resto de su carrera en Italia. "Llevo aquí casi la mitad de mi vida y soy muy feliz... Mi hija nació aquí, así que es italiana. Sí, espero quedarme en Italia el resto de mi carrera" reafirmó Dybala en la conferencia.