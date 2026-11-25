Fútbol europeo

Dybala proyecta el cierre de su carrera en suelo italiano y aleja especulaciones

Tras haber estado en el radar de Boca durante el último libro de pases, el atacante señaló que no se imagina en otro destino tras llegar a los 18 años. Destacó que su hija nació en ese país y que allí transcurrió buena parte de su vida.