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Terminó con la ilusión de Boca

Paulo Dybala extendió su contrato con la Roma hasta 2027

El delantero cordobés acordó su continuidad en el club italiano tras quedar libre el pasado 30 de junio. Su intención de disputar la Champions League y el pedido del entrenador inclinaron la balanza para seguir en Europa.

Paulo Dybala extendió su contrato con la Roma hasta 2027. Foto: Reuters.Paulo Dybala extendió su contrato con la Roma hasta 2027. Foto: Reuters.
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Paulo Dybala definió su futuro y continuará en la Roma, luego de varias semanas de incertidumbre por la finalización de su contrato el pasado 30 de junio, mientras Boca seguía de cerca su situación para intentar incorporarlo sin pagar un pase.

El delantero nacido en Laguna Larga llegó a un acuerdo con el club italiano para extender su vínculo hasta junio de 2027, con variables económicas y bonos ligados a su rendimiento deportivo, además de una opción para prolongar la relación por otra temporada.

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La decisión del campeón del mundo en Qatar 2022 representa un golpe para Boca, que se ilusionaba con aprovechar su condición contractual y sumar una figura internacional sin desembolsar dinero por la ficha.

Sin embargo, las ganas de Dybala de disputar la próxima UEFA Champions League y el pedido del entrenador Gian Piero Gasperini para sostener a las principales figuras del plantel terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto “Giallorossi”.

De esta manera, la “Joya” seguirá en Europa y Boca deberá buscar otras alternativas en el mercado de pases, luego de quedar fuera de carrera por uno de los nombres que más expectativa generaba entre sus hinchas.

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