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"Un domingo diferente"

La tierna salida familiar de Oriana Sabatini y Paulo Dybala junto a su hija Gia

A casi un mes del nacimiento de la pequeña, la pareja compartió en redes sociales las imágenes de su primera salida familiar y enternecieron a sus seguidores.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini.Paulo Dybala y Oriana Sabatini.
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Oriana Sabatini y Paulo Dybala volvieron a conmover a sus seguidores al compartir las imágenes de su primera salida familiar junto a su hija Gia, nacida hace casi un mes. La publicación mostró una escena íntima y relajada, en la que la pareja dejó ver cómo transita este nuevo momento de su vida.

“Un domingo diferente”, escribió el delantero de la Roma en su cuenta de Instagram, donde compartió un carrusel de ocho fotos. La primera imagen fue la que más llamó la atención: una postal al sol, con ambos junto a la beba en brazos, en una escena atravesada por la ternura.

Oriana y Dybala sorprendieron con las primeras fotos junto a su hija Gia.Oriana y Dybala sorprendieron con las primeras fotos junto a su hija Gia.

Como ya había ocurrido en publicaciones anteriores, la pareja optó por resguardar la identidad de la pequeña. En las fotos, el rostro de Gia permanece cubierto y apenas se la ve envuelta en una manta, una decisión que refuerza el perfil reservado con el que vienen manejando su vida familiar.

El álbum también incluyó otros momentos del día, con algunas referencias al universo del fútbol y una aparición inesperada en la avant premiere de El drama, la película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson. Esa combinación entre intimidad familiar y vida pública despertó todavía más interés entre sus fanáticos.

La pareja estuvo en la avant premiere de El drama, la película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson.La pareja estuvo en la avant premiere de El drama, la película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson.

El posteo no tardó en llenarse de comentarios y reacciones. Entre mensajes cariñosos, y referencias a las imágenes compartidas, los seguidores celebraron la nueva etapa de la pareja.

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