Catherine Fulop y el desafío de ser abuela: "Me tengo que morder la lengua porque ahora se cría de otra manera"
La actriz venezolana, radicada en Roma para acompañar a su hija Oriana Sabatini tras el nacimiento de su nieta Gia, se sinceró sobre el choque generacional en la crianza. Entre la felicidad por el nuevo rol y la dificultad de no intervenir, confesó: "Hay cosas en las que no estoy de acuerdo".
Fiel a su estilo auténtico y frontal, "Cathy" explicó que ha decidido adoptar una postura de respeto absoluto hacia las decisiones de su hija y su yerno.
Desde la capital italiana, donde el pasado 2 de marzo llegó al mundo Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Catherine Fulop compartió sus primeras reflexiones sobre esta nueva etapa vital. A través de un íntimo descargo en sus redes sociales, la flamante abuela dejó en claro que, aunque desborda de amor, el proceso de adaptación a las nuevas formas de maternidad y paternidad no está exento de desafíos personales.
El rol de "espectadora" en un nuevo paradigma
Fiel a su estilo auténtico y frontal, "Cathy" explicó que ha decidido adoptar una postura de respeto absoluto hacia las decisiones de su hija y su yerno. Sin embargo, admitió que la transición no es sencilla. "Es muy necesario que haga este videíto. Soy una abuela en el posparto de su hija y voy aprendiendo cada día, porque además ahora se cría de otra manera", señaló la actriz.
Fulop reconoció que existen diferencias marcadas entre cómo ella crió a sus hijas y cómo lo hacen las nuevas generaciones: "Hay cosas que a lo mejor no estoy tan de acuerdo y me tengo que quedar calladísima. Trato de morderse la lengua para no hacer ningún comentario de nada. Uno quiere decir 'ay, mirá tal cosa', pero después digo 'no, dejá que él la cargue como la carga'", reflexionó con humor.
La actriz describió el momento que vive como un "volcán de sensaciones", destacando que Gia es "una muñequita" que le recuerda mucho a Oriana cuando era bebé.
Elogios para Paulo Dybala y Oriana
Más allá de las diferencias de criterio, Catherine no escatimó en halagos para el delantero de la Roma y para su hija primogénita. "A Paulo lo veo tan bello, tan buen papá... no sabés cómo está pendiente de Ori y de la beba. Ellos están bárbaros, lo hacen todo: la cargan, la miman, le cambian el pañal. Yo simplemente estoy sosteniendo y feliz", detalló.
La actriz describió el momento que vive como un "volcán de sensaciones", destacando que Gia es "una muñequita" que le recuerda mucho a Oriana cuando era bebé. Cabe recordar que el nacimiento se produjo de manera cinematográfica, con las contracciones iniciando en pleno estadio mientras Dybala marcaba un gol para su equipo.
Por el momento, la familia Sabatini-Fulop permanece instalada en Italia, disfrutando de los primeros días de la integrante más joven del clan.
Una abuela que "promete malcriar"
A pesar de su esfuerzo por no interferir en la rutina diaria de la pequeña, Fulop ya marcó su territorio para el futuro cercano. En un mensaje que enterneció a sus seguidores, lanzó una advertencia cargada de complicidad: "Oficialmente soy abuela. Prometo malcriarla con amor y devolverla bañadita".
Por el momento, la familia Sabatini-Fulop permanece instalada en Italia, disfrutando de los primeros días de la integrante más joven del clan, mientras Cathy sigue lidiando —como tantas otras abuelas— con el arte de acompañar sin invadir.