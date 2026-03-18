Nuevas formas de maternar

Catherine Fulop y el desafío de ser abuela: "Me tengo que morder la lengua porque ahora se cría de otra manera"

La actriz venezolana, radicada en Roma para acompañar a su hija Oriana Sabatini tras el nacimiento de su nieta Gia, se sinceró sobre el choque generacional en la crianza. Entre la felicidad por el nuevo rol y la dificultad de no intervenir, confesó: "Hay cosas en las que no estoy de acuerdo".