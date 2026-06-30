Paulo Dybala continuará su carrera en la Roma y dejará en suspenso cualquier posibilidad de regresar a Boca. El delantero argentino alcanzó un acuerdo para renovar su contrato con el club italiano por dos temporadas más y solo resta la oficialización, prevista una vez que la institución cierre su ejercicio financiero.
Dybala renovará con Roma y se enfría la ilusión de Boca por su regreso
El delantero argentino acordó extender su vínculo con el club italiano hasta 2028 y aceptó una importante rebaja salarial. La decisión aleja, por ahora, la posibilidad de volver al fútbol argentino.
Aunque este martes finalizó formalmente su vínculo anterior, las negociaciones avanzaron durante las últimas semanas y concluyeron con un entendimiento entre la dirigencia de la Roma y el entorno del futbolista. El nuevo contrato se extenderá hasta junio de 2028.
La negociación fue encabezada por el director deportivo Tony D'Amico, quien acordó los términos con el representante de Dybala, Carlos Novel. La continuidad del campeón del mundo siempre fue la prioridad del atacante mientras existieran posibilidades de seguir compitiendo en la Serie A.
Una fuerte rebaja salarial
Como parte del nuevo acuerdo, Dybala aceptó una reducción cercana al 60% de su salario para adaptarse a la política económica impulsada por la Roma. De percibir alrededor de ocho millones de euros netos por temporada pasará a cobrar aproximadamente tres millones anuales.
El club italiano considera que el delantero continúa siendo una pieza importante para el proyecto deportivo, especialmente ahora bajo la conducción de Gian Piero Gasperini, quien confía en recuperar la mejor versión del cordobés.
Boca aguardaba una oportunidad
Durante las últimas semanas, Boca mantuvo conversaciones con el futbolista a través del presidente Juan Román Riquelme, además del mediocampista Leandro Paredes y el entrenador Rodolfo Arruabarrena, quienes le presentaron el proyecto deportivo.
Sin embargo, el club de la Ribera nunca realizó una oferta formal y esperaba que Dybala quedara libre para avanzar en una negociación. Con la renovación prácticamente acordada, ese escenario quedó descartado y el regreso del atacante al fútbol argentino deberá seguir esperando.
En la última temporada, Dybala disputó 27 partidos con la Roma, convirtió tres goles y aportó ocho asistencias. Tras superar distintos problemas físicos, el club italiano apuesta a que vuelva a ser uno de los referentes ofensivos del equipo.