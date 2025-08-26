Boca cerró la salida de Saracchi y negocia la venta de Taborda a Grecia

Boca Juniors avanza con movimientos clave en el cierre del mercado de pases. Este martes se confirmó que Marcelo Saracchi, lateral izquierdo uruguayo, será cedido a préstamo al Celtic de Escocia por un año, sin opción de compra. Además, el club está muy cerca de concretar la venta de Vicente Taborda, actualmente en Platense, al Panathinaikos de Grecia.
Saracchi, sin lugar en Boca, parte a Escocia
La operación por Saracchi se cerró con un cargo de 100 mil dólares y sin cláusula de compra. El lateral zurdo, ex River Plate y RB Leipzig, no era tenido en cuenta por el técnico Miguel Ángel Russo para lo que resta del año. Su último partido con la camiseta azul y oro fue en la caída ante Bayern Múnich por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Clubes.
El futbolista de 26 años había buscado una salida del club durante las últimas semanas. Estuvo cerca de incorporarse a Independiente, pero las negociaciones se frustraron. Finalmente, apareció el Celtic de Glasgow como alternativa concreta y el acuerdo se cerró rápidamente.
Saracchi viajará a Londres para hacerse la revisión médica y tramitar la visa correspondiente. Si todo marcha bien, será presentado esta misma semana como nuevo refuerzo del campeón escocés.
Taborda, a un paso de ser vendido al Panathinaikos
Por otro lado, Boca también se encuentra negociando la venta de Vicente Taborda al Panathinaikos, tras un excelente semestre en Platense. El volante ofensivo, de 24 años, fue uno de los pilares del equipo que se coronó campeón del fútbol argentino y despertó el interés de varios clubes del exterior.
El equipo griego acercó una propuesta de 4.5 millones de euros por el 80% del pase. Boca se quedaría con el 20% restante, en una operación que sería beneficiosa tanto desde lo económico como en términos de proyección futura.
La buena relación institucional entre Boca y Platense ayudó a encaminar las gestiones. De concretarse la venta, Taborda dará el salto al fútbol europeo tras un paso fructífero por el equipo de Vicente López.
