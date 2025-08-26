Torneo Clausura 2025

River no pudo pasar del empate ante Lanús y es único líder de la Zona B

Con este resultado, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo alcanzó el liderato en solitario del Grupo B del campeonato local con 12 unidades, a uno de ventaja de Vélez. Ahora, se medirá ante Unión de Santa Fe, el próximo jueves desde las 21:15, por los octavos de final de la Copa Argentina. Luego, recibirá a San Martín de San Juan el domingo 31 de agosto a partir de las 19:15.