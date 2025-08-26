Torneo Clausura 2025

Central Córdoba goleó a Belgrano por 3-0 y se acerca a la punta de la zona A

El “Ferroviario” se quedó con el triunfo con los goles de Gastón Verón y el doblete de Diego Barrera. En la próxima fecha, el conjunto de Omar de Felippe recibirá a Estudiantes, el sábado 30 de agosto a partir de las 17:00 horas, mientras que el “Pirata” deberá visitar a Defensa y Justicia, el domingo 31, a las 16:45 horas.