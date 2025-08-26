Torneo Clausura

Estudiantes le ganó a Aldosivi y es el nuevo líder de la zona A

El “Pincha” se quedó con los tres puntos por el gol de Leandro González Pirez. En la próxima fecha, el equipo de Eduardo Domínguez deberá visitar a Central Córdoba, el próximo sábado 30 de agosto a partir de las 17, mientras que el “Tiburón” recibirá a Boca, el domingo 31 a las 14:30.