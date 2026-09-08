Boca se hizo fuerte en La Bombonera y venció 1-0 a San Pablo, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize consiguió una ventaja mínima, pero valiosa, de cara a la revancha en Brasil.
Boca le ganó a San Pablo en La Bombonera
El equipo de Arruabarrena creció con el correr de los minutos, aprovechó su momento para marcar la diferencia y cuidó un resultado vital de cara a la revancha.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tuvo un primer tiempo en el que fue de menor a mayor. San Pablo generó las situaciones más claras en el comienzo y obligó a intervenir a Álvaro Montero, quien respondió con seguridad. A los 16 minutos, el arquero colombiano protagonizó una gran atajada ante un cabezazo de Luciano, luego de un error de Tomás Belmonte en la salida.
Boca comenzó a encontrar espacios con el correr de los minutos y tuvo su primera aproximación importante a través de Lautaro Blanco, quien se proyectó por izquierda y sacó un remate que generó preocupación en el arco brasileño.
El gol de Miguel Merentiel
El Xeneize salió decidido en el complemento y encontró rápidamente el gol. A los 6 minutos, Leandro Paredes armó una buena jugada y habilitó a Lautaro Blanco, quien envió un centro rasante desde la izquierda. Miguel Merentiel apareció para definir en dos tiempos y poner el 1-0.
Con la ventaja, Boca manejó el trámite y tuvo una oportunidad inmejorable para ampliar la diferencia a los 27 minutos, cuando Alan Velasco llegó con libertad por la derecha y sacó un remate que pasó muy cerca del palo.
Polémica y revisión del VAR
El partido tuvo una jugada polémica a los 30 minutos. Domingos Duarte recibió inicialmente la tarjeta roja directa tras una fuerte entrada sobre Paredes. Sin embargo, el árbitro chileno Piero Maza fue llamado por el VAR, revisó la acción y decidió corregir su decisión, por lo que San Pablo continuó con once jugadores.
En el tramo final, Boca realizó cambios para sostener la ventaja y San Pablo también movió el banco en busca del empate, pero el resultado no se modificó.
Así, el Xeneize se quedó con un triunfo por 1-0 y viajará a Brasil con una ventaja mínima en una serie que todavía está abierta. La revancha definirá al semifinalista de la Copa Sudamericana.