Liga Profesional

Boca recibirá a Talleres en La Bombonera con la mirada puesta en la cima del campeonato y la vista en la copa

El Xeneize chocará este viernes a las 21:30 ante el conjunto cordobés en La Bombonera. Pese a que el martes definirá el pase a la final de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, Rodolfo Arruabarrena apostará por lo mejor que tiene para intentar alcanzar la punta del Torneo Clausura.