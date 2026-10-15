Boca Juniors afrontará un compromiso de alta exigencia este viernes, a partir de las 21:30, cuando reciba a Talleres de Córdoba en el estadio Alberto J. Armando por una nueva jornada del Torneo Clausura 2026. El elenco de la Ribera saldrá al campo de juego con la firme premisa de sumar tres puntos clave para sus aspiraciones en el plano local, en la antesala de lo que será su trascendental choque internacional de la próxima semana.
Boca recibirá a Talleres en La Bombonera con la mirada puesta en la cima del campeonato y la vista en la copa
El Xeneize chocará este viernes a las 21:30 ante el conjunto cordobés en La Bombonera. Pese a que el martes definirá el pase a la final de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, Rodolfo Arruabarrena apostará por lo mejor que tiene para intentar alcanzar la punta del Torneo Clausura.
Pese a que el venidero martes el plantel azul y oro emprenderá viaje rumbo a Brasil para definir ante Vasco da Gama el pase a la gran final de la Copa Sudamericana, el director técnico Rodolfo Arruabarrena no guardará piezas y pondrá en cancha una formación con amplia mayoría de titulares. La decisión del entrenador responde a la urgencia de no perder pisada en la lucha por el título doméstico y la tabla acumulada.
El duelo frente a la "T" guardará un valor estratégico preponderante. En la tabla anual, Boca se ubica en la segunda colocación con 51 unidades, a solo un punto del líder Independiente Rivadavia, que jugará este sábado ante Tigre. En tanto, en la Zona B del Clausura, el Xeneize marcha en la tercera posición con 21 puntos, al acecho de Defensa y Justicia (24) e Instituto (26), rivales que se cruzarán entre sí en esta misma jornada. Un triunfo ante el público boquense le permitirá al equipo alcanzar la cima del certamen de forma provisoria.
Por su parte, el presente de Talleres de Córdoba dista considerablemente del de su rival. El conjunto conducido por Omar De Felippe llegará a La Bombonera posicionado en el último escalón de la Zona B con apenas 9 puntos, tras registrar dos presentaciones consecutivas sin victorias en condición de local —con caída en el clásico ante Belgrano e igualdad frente a Independiente—. Con solo cuatro fechas por disputarse en la fase regular, la escuadra cordobesa necesitará rescatar un resultado positivo en la capital federal para sostener sus chances matemáticas de pelear por un cupo en los playoffs.
Formaciones confirmadas
Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Talleres de Córdoba: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovanni Baroni, Valentín Depietri y Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).
Arbitro: Luis Lobo Medina