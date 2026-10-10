La Justicia de Brasil aprobó la designación del estadio Maracaná como sede de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca. El encuentro se disputará el martes 20 de octubre, desde las 21.30.
Boca vs. Vasco da Gama: la Justicia de Brasil confirmó al Maracaná como sede de la semifinal
El partido de vuelta se jugará el martes 20 de octubre, desde las 21.30, en el mítico estadio de Río de Janeiro. La decisión llegó tras una disputa por la elección de la cancha.
La decisión llegó después de varios idas y vueltas en torno a la elección del escenario. Desde el comienzo, Vasco da Gama buscó jugar en el mítico estadio de Río de Janeiro, ante la imposibilidad de utilizar el Sao Januario, que no cumple con la capacidad mínima requerida por la Conmebol.
A esa situación se sumó un análisis del Batallón Especializado de Vigilancia Policial en Estadios, que advirtió sobre las deficiencias en los accesos aledaños al estadio de Vasco y señaló que la llegada masiva de hinchas visitantes dificultaría un despliegue operativo seguro para toda la comunidad.
Ante ese panorama, la Policía Militar determinó que el Maracaná era el escenario más adecuado para albergar el partido decisivo por la Sudamericana.
La controversia también involucró a la empresa Fla-Flu, concesionaria de los servicios del Maracaná y vinculada a los clubes de Río de Janeiro Flamengo y Fluminense, que se negaba a recibir el encuentro.
Finalmente, la Justicia ordenó que el estadio quedara habilitado y el Maracaná fue confirmado como sede de la semifinal entre Vasco da Gama y Boca.