Vasco da Gama quiere recibir a Boca Juniors en São Januário por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. La dirigencia del club brasileño gestiona ante la CONMEBOL un permiso excepcional para utilizar su estadio, que actualmente no cumple con todos los requisitos establecidos para esta instancia del torneo.
Vasco busca jugar ante Boca en su estadio y espera una autorización de CONMEBOL
El club brasileño gestiona ante CONMEBOL una autorización especial para disputar en su estadio la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. El principal inconveniente es que no alcanza el aforo mínimo exigido por el reglamento.
La serie comenzará el martes 13 de octubre en La Bombonera y tendrá su segundo capítulo una semana después en Brasil. Sin embargo, la sede del encuentro de vuelta todavía no fue confirmada oficialmente.
El principal obstáculo es la capacidad de São Januário, que no alcanza el mínimo de 30.000 espectadores establecido por la reglamentación de la competencia continental.
Vasco busca una excepción para São Januário
El presidente de Vasco da Gama, Pedrinho, encabeza las gestiones para conseguir la autorización de CONMEBOL. Entre las alternativas planteadas aparece la posibilidad de ampliar el sector destinado a los visitantes para garantizar las condiciones requeridas para el partido.
El dirigente brasileño también señaló que existe una buena relación con Juan Román Riquelme y manifestó su intención de asegurar el cumplimiento de las condiciones correspondientes para los hinchas de Boca Juniors.
La definición de la sede también está vinculada con la distribución de entradas para el público visitante. Boca Juniors reclama el cupo correspondiente a sus simpatizantes, que de acuerdo con la normativa mencionada es de al menos 4.000 localidades.
El Maracanã quedó descartado
La posibilidad de trasladar el partido al estadio Maracanã perdió fuerza después de que el consorcio administrador rechazara la solicitud de Vasco da Gama.
Según la información difundida, la decisión estuvo relacionada con la elevada actividad prevista en el estadio y con las condiciones del campo de juego. Ante este escenario, la dirigencia del conjunto de Río de Janeiro concentra sus esfuerzos en conseguir la habilitación de São Januário.
Cuándo debe definirse la sede
CONMEBOL establece que el escenario de los partidos debe quedar confirmado con una anticipación determinada respecto del encuentro. En este caso, el plazo señalado para definir la sede de la revancha se ubica a comienzos de octubre, diez días antes del partido.
Mientras Boca Juniors aguarda la confirmación del estadio y el cumplimiento del cupo de localidades para sus hinchas, Vasco da Gama busca obtener la autorización que le permita ejercer la localía en su cancha.