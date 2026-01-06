Ante Millonarios de Colombia

Boca confirmó un amistoso en La Bombonera en homenaje a Miguel Russo

El xeneize se presentará el miércoles 14 en su estadio para recordar al histórico entrenador que también dirigió al conjunto colombiano. Podrán comprar entradas los socios adherentes. El 18 jugará con Nacional en el estadio de San Nicolás.