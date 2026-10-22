Más de 500 bochófilos y bochófilas participarán de una competencia que reunirá a clubes de Santa Fe capital y el área metropolitana, donde estará en juego la Copa Brigadier Estanislao López y que será la continuidad de aquellas jornadas que se vivieron en la Estación Belgrano durante la disputa de los Juegos Suramericanos.
Las bochas vuelven a poner a Santa Fe en el centro de escena
Se disputará, el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre, la segunda edición de la Copa Brigadier Estanislao López. Participarán más de 500 bochófilos.
El torneo se disputará entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, durante todo el día y en más de 20 clubes que practicas bochas en nuestra ciudad. La final será en el club Escalante, de calle Martín Zapata de nuestra ciudad, con transmisión de Telefé desde las 20.
El concejal Leo Méndez presentó ante el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe los detalles de la segunda edición de la Copa Brigadier Estanislao López de Bochas, una competencia que busca reunir a clubes, jugadores y jugadoras en torno a una de las disciplinas con mayor tradición en los barrios santafesinos.
La actividad comenzará el sábado 31 de octubre, a partir de las 14, en clubes de Santa Fe capital y el área metropolitana. Esa misma jornada se realizará una cena de bienvenida para más de 500 bochófilos y bochófilas que serán protagonistas de esta nueva edición.
El domingo 1 de noviembre, desde las 8,continuará la competencia en los clubes de Santa Fe capital y el área metropolitana, hasta llegar a la gran final, prevista para las 20. El presidente de la Asociación Santafesina de este deporte, Claudio Roda, comentó a El Litoral que la idea es poner una pantalla gigante en el patio del club para que nadie se pierda detalle de la gran final. “En el recinto donde están las dos canchas, entran 300 personas, aproximadamente, pero la afluencia será mayor y por eso queremos que todos puedan ver la parte final del torneo”, dijo Roda.
La Copa Brigadier busca fortalecer el vínculo entre las instituciones deportivas, reconocer el trabajo de los clubes de barrio y promover la continuidad de una tradición que forma parte de la identidad social y deportiva de Santa Fe.
Con esta segunda edición, la ciudad volverá a ser escenario de un encuentro que convoca a cientos de deportistas y pone en valor el rol de los clubes como espacios de participación, encuentro y comunidad.