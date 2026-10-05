Deportes de los más chiquitos

Los chicos del jardín Camilo Corti tuvieron su propio “mini” Suramericano

Carreras, escalada, hockey, handball y bochas fueron algunas de las actividades que compartieron niños, niñas y familias, inspiradas en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe. La propuesta buscó acercar otros deportes y recuperar el juego y el movimiento lejos de las pantallas.