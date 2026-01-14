Cadillac mostrará un diseño exclusivo en sus primeros test privados de Fórmula 1
A días del inicio de los test privados en Barcelona, Cadillac anunció que utilizará una decoración especial y no definitiva. La escudería continúa afinando los detalles finales para su debut en la Fórmula 1.
Cadillac acelera su debut en la F1 con una decoración especial para los test de Barcelona
Cadillac continúa dando pasos firmes en su camino hacia la Fórmula 1 y, a pocos días del inicio de los test privados en Barcelona, anunció que su monoplaza lucirá una decoración especial durante las pruebas. La escudería estadounidense busca así proteger desarrollos técnicos clave mientras avanza en la preparación de su esperado debut.
Tras varios años de trabajo y planificación, el equipo se encuentra en la etapa final previa a su primera participación oficial en el Gran Premio de Australia. Para esta temporada inicial, Cadillac competirá con un chasis desarrollado en Inglaterra y utilizará motores Ferrari, a la espera de contar con su propia unidad de potencia a partir de 2028.
Un diseño pensado para los ensayos
La escudería confirmó que la decoración que se verá en Barcelona no será la definitiva ni la que se utilizará al inicio del campeonato. Se trata de un esquema monocromático, sobrio y funcional, en el que se destaca el escudo de Cadillac reinterpretado con un enfoque moderno.
Desde el equipo explicaron que la elección de este diseño responde a la necesidad de resguardar detalles aerodinámicos que consideran sensibles y potencialmente determinantes para el rendimiento durante la temporada.
Presentación en clave estadounidense
En línea con sus raíces, Cadillac anunció que la decoración del coche que conducirán Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas será presentada oficialmente durante el Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos.
La elección no es casual: General Motors mantiene una histórica vinculación con este espectáculo y busca reforzar la identidad norteamericana del proyecto.
La presentación servirá además como primer gran impacto mediático de la escudería antes de su estreno oficial en la máxima categoría del automovilismo mundial.
En paralelo, el equipo ya puso en marcha el trabajo en fábrica con sus dos pilotos confirmados. Sergio Pérez realizó recientemente un test de dos días en Italia al mando de un Ferrari, como parte del proceso de adaptación entre mecánicos, ingenieros y piloto.
Por su parte, Valtteri Bottas, liberado a fines de 2025 de su contrato con Mercedes, se incorporó rápidamente al proyecto y viajó a las instalaciones cercanas a Silverstone para realizar las pruebas de su asiento y comenzar su integración al equipo.
Cadillac y Ferrari, alianza estratégica para el desembarco en la Fórmula 1
Cadillac aún no confirmó el día exacto en que iniciará sus entrenamientos privados en Barcelona, previstos entre el 26 y el 30 de enero. Mientras tanto, la expectativa crece en torno a un proyecto que busca dejar su huella desde el primer kilómetro en la Fórmula 1