Juegos Suramericanos

De los 9 años al podio: la historia de Camila Rivero, la boliviana que brilló en Santa Fe 2026

La jugadora de 22 años, todavía en categoría junior, consiguió la plata en dobles femenino junto a Jenny Daza. Después de una final muy pareja ante Argentina, contó cómo llegó hasta su primer podio internacional y las dificultades que enfrenta para sostener su carrera deportiva.