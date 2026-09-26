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De los 9 años al podio: la historia de Camila Rivero, la boliviana que brilló en Santa Fe 2026

La jugadora de 22 años, todavía en categoría junior, consiguió la plata en dobles femenino junto a Jenny Daza. Después de una final muy pareja ante Argentina, contó cómo llegó hasta su primer podio internacional y las dificultades que enfrenta para sostener su carrera deportiva.

Camila Rivero celebra junto a Jenny Daza la medalla de plata en dobles femenino.Camila Rivero celebra junto a Jenny Daza la medalla de plata en dobles femenino.
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La jugadora de 22 años, todavía en categoría junior, consiguió la plata en dobles femenino junto a Jenny Daza. Después de una final muy pareja ante Argentina, contó cómo llegó hasta su primer podio internacional y las dificultades que enfrenta para sostener su carrera deportiva.

Camila Rivero tiene 22 años, todavía pertenece a la categoría junior y Santa Fe 2026 le dejó su primera medalla internacional. La integrante del equipo de Bolivia consiguió la plata en dobles femenino de racquetball junto a Jenny Daza, después de una final muy pareja frente a Argentina.

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“No pudimos ganarlo, pero fue un partido muy cerrado. En una final se da todo de ambos equipos”, contó después del encuentro y felicitó a las argentinas por el triunfo. Para Camila, sin embargo, la medalla tiene un significado que va mucho más allá del resultado. Es la primera recompensa internacional de una carrera que comenzó cuando tenía apenas 9 años.

“Uno de chiquita nunca imaginé esto”, reconoció. Durante estos Juegos se encontró sacándose fotos con deportistas que ya habían participado en dos o tres campeonatos, mientras que para ella esta era su primera experiencia en una competencia de este nivel.

La joven boliviana comenzó a practicar racquetball cuando tenía apenas 9 años.La joven boliviana comenzó a practicar racquetball cuando tenía apenas 9 años.

“Esta es mi primera medalla que saco en el ámbito internacional y aún soy de la categoría junior. Para mí es una meta”, explicó.

Un deporte que la atrapó desde chica

Camila encontró en el racquetball una disciplina que la atrajo por su velocidad y por la necesidad de tomar decisiones en pocos segundos. “Es un muy bonito deporte. La bola va muy rápido y uno tiene que decidir lo que tiene que hacer muy rápido”, explicó.

Pero detrás de esa velocidad existe un trabajo que ocupa muchas horas y que va mucho más allá de la cancha. La preparación incluye entrenamiento técnico y físico, además del acompañamiento psicológico y nutricional.

“Hay un equipo muy grande por detrás. Entreno muchas horas en la cancha, la parte física es muy aparte de la cancha, también la parte psicológica, nutrición. Todo un trabajo”, detalló.

La jugadora boliviana consiguió en Santa Fe 2026 su primera medalla internacional.La jugadora boliviana consiguió en Santa Fe 2026 su primera medalla internacional.

Por eso, cuando recibió la medalla, pensó en todo lo que hubo detrás para llegar hasta ese momento. “Es un deporte de alto rendimiento al cual me dedico. Yo le dedico muchas horas, entonces esta medalla es como el premio a todo el sacrificio que hice”, resumió.

El desafío de conseguir apoyo

El camino de Camila también tiene una dificultad que excede a la cancha: conseguir los recursos necesarios para sostener una carrera deportiva de alto rendimiento. En Bolivia, explicó, muchas veces son las propias familias las que sostienen a los deportistas.

Camila Rivero y Jenny Daza protagonizaron una final muy pareja frente a Argentina.Camila Rivero y Jenny Daza protagonizaron una final muy pareja frente a Argentina.

“Es muy difícil conseguir apoyo, sobre todo en Bolivia. La verdad, se apoyan más de la familia”, señaló. En esta oportunidad, la delegación contó con el respaldo del Comité Olímpico de los Panamericanos, algo que valoró especialmente.

“Estoy muy agradecida por ello y espero que realmente en Bolivia crezca más el apoyo al deporte, que las empresas privadas realmente apoyen al deporte”, sostuvo.

Para Camila, ese acompañamiento también es importante para que el racquetball pueda ser más conocido y tenga nuevas oportunidades de crecimiento.

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Una experiencia para recordar

Santa Fe 2026 también le permitió conocer una competencia diferente a las que había vivido hasta ahora. Destacó el cuidado de la Villa, la alimentación, el hospedaje y las nuevas canchas de racquetball construidas en Rosario.

“Están muy bonitas las canchas que construyeron aquí en Rosario”, contó. También señaló que le hubiera gustado que se transmitieran partidos anteriores y no solamente las semifinales, aunque su balance de la experiencia fue positivo.

12 - 26 de septiembre de 2026
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