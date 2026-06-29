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"Son héroes canadienses"

El emotivo discurso de Jesse Marsch que conmovió a Canadá en su noche más gloriosa

El entrenador estadounidense reunió a sus dirigidos en el campo de juego tras la victoria ante Sudáfrica. Con palabras cargadas de emoción, destacó el impacto del logro para las futuras generaciones del fútbol canadiense.

Jesse Marsch, en modo líder total: el discurso que encendió a Canadá tras el pase a octavosJesse Marsch, en modo líder total: el discurso que encendió a Canadá tras el pase a octavos
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Una vez consumada la trascendental victoria de Canadá sobre Sudáfrica, que le permitió al seleccionado norteamericano abrochar una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo, el entrenador Jesse Marsch protagonizó uno de los momentos más emotivos del certamen.

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En medio de los festejos sobre el césped, el director técnico reunió a sus futbolistas para agradecerles el esfuerzo y dimensionar la magnitud de un triunfo que ya se transformó en el más importante en la historia futbolística de ese país.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - South Africa v Canada - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 28, 2026 Canada coach Jesse Marsch celebrates with players after the match REUTERS/Lisi NiesnerJesse Marsch, en modo líder total: el discurso que encendió a Canadá tras el pase a octavos

Con el plantel rodeándolo en un círculo íntimo, Marsch tomó la palabra con notable emoción para destacar la evolución del proceso que encabeza.

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"Muchachos, piensen en el tiempo que hemos estado juntos. Piensen en cómo hablamos de seguir el plan, de ser fieles a nuestra identidad, de jugar con agresividad, de aprovechar la calidad y de demostrar su carácter", inició el estratega norteamericano, visiblemente conmovido por la entrega de sus dirigidos.

El legado para las futuras generaciones

Lejos de conformarse con el análisis estrictamente táctico, el seleccionador canadiense elevó el tono de su discurso para proyectar el impacto social y cultural que genera este pasaje a las instancias decisivas del Mundial.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - South Africa v Canada - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 28, 2026 Canada coach Jesse Marsch celebrates after the match as Canada qualify for the round of 16 stage of the World Cup REUTERS/Matthew ChildsJesse Marsch, en modo líder total: el discurso que encendió a Canadá tras el pase a octavos

"¡Son héroes canadienses! ¡Héroes canadienses!", exclamó el director técnico ante el aplauso de los futbolistas. "Héroes para los futuros niños de este país que practican este deporte".

"El fútbol tiene un gran futuro aquí gracias a ustedes", añadió, resaltando el valor de la localía y el crecimiento sostenido de la disciplina en la región.

El orgullo de la entrega absoluta

Para cerrar una arenga que rápidamente se viralizó y generó un fuerte impacto en los aficionados, Marsch instó a sus jugadores a tomar dimensión real de la gesta conseguida en la fase de grupos.

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"Deben estar muy orgullosos de quiénes son. Deben estar muy orgullosos de representar a este deporte. Lo dieron todo, momento tras momento. Son héroes canadienses", concluyó el técnico, sellando una jornada inolvidable para el fútbol de Canadá, que ahora aguarda por su histórico cruce en los octavos de final.

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