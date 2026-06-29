"Son héroes canadienses"

El emotivo discurso de Jesse Marsch que conmovió a Canadá en su noche más gloriosa

El entrenador estadounidense reunió a sus dirigidos en el campo de juego tras la victoria ante Sudáfrica. Con palabras cargadas de emoción, destacó el impacto del logro para las futuras generaciones del fútbol canadiense.