Capibaras XV volverá a salir a escena este domingo desde las 15, cuando enfrente a Cobras en el estadio Nicolau Alayón de San Pablo por una nueva fecha del Súper Rugby Américas.
Juegan Capibaras XV contra Cobras; seguí el partido en vivo
La franquicia del Litoral visita este domingo a Cobras en Brasil por una nueva fecha del Súper Rugby Américas. Nicolás Galatro mete cuatro cambios para un cruce importante en San Pablo.
El equipo del Litoral llegó a Brasil luego de una semana corta, marcada por el viaje de regreso desde Montevideo y por la necesidad de administrar cargas en un plantel que viene de sumar dos victorias consecutivas ante Tarucas y Peñarol.
La visita al representante brasileño aparece en un momento importante del torneo. Capibaras llega en levantada, con dos triunfos al hilo y con la intención de sostener su crecimiento en la tabla, mientras que Cobras intentará hacerse fuerte como local en un cruce que puede tener impacto directo sobre la zona media de las posiciones.