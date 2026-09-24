Brasil se prepara para volver a salir a la cancha durante la fecha FIFA y Carlo Ancelotti ya comenzó a definir el equipo que enfrentará a Australia. El entrenador italiano probó una formación con varias novedades durante el último entrenamiento antes del viaje a Townsville.
Ancelotti prepara un Brasil con varias sorpresas para enfrentar a Australia
El entrenador italiano probó una formación con varias modificaciones respecto del equipo que disputó el Mundial 2026. Brasil enfrentará este viernes a Australia en Townsville, en el primero de los amistosos previstos durante la fecha FIFA.
El técnico busca aprovechar esta serie de amistosos para continuar evaluando alternativas y darle minutos a distintos futbolistas. Para el primer compromiso ante los australianos, Ancelotti mantendría buena parte de la base que participó del Mundial 2026, aunque también incluiría algunas caras nuevas.
Un equipo con varias novedades
En el entrenamiento realizado en Brisbane, Ancelotti probó un once integrado por Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis y Douglas Santos; Bruno Guimarães y Danilo Santos; Estevão, Raphinha, Endrick y Vinícius Júnior.
La formación presenta una combinación entre futbolistas que ya tuvieron protagonismo con la selección y otros que buscan consolidarse en el ciclo del entrenador italiano.
Entre las novedades aparece Estevão, mientras que también se destaca la presencia de Vitor Reis en la defensa. En ataque, Ancelotti mantiene a nombres importantes como Raphinha, Endrick y Vinícius Júnior.
Por otra parte, Vanderson y Gabriel Magalhães no serían considerados para el primer amistoso debido a molestias físicas. La intención del cuerpo técnico sería preservar a ambos jugadores para los siguientes compromisos de la gira.
El primer desafío será ante Australia
Brasil enfrentará a Australia este viernes 25 de septiembre en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville.
El encuentro será el primero de una serie de amistosos que Ancelotti utilizará para continuar con la preparación del seleccionado y analizar distintas alternativas dentro del plantel.
La agenda continuará el 29 de septiembre, cuando Brasil vuelva a enfrentarse con Australia, esta vez en el Suncorp Stadium de Brisbane.
El cierre de la fecha FIFA será el 3 de octubre, frente a India, en la ciudad de Calcuta.
De esta manera, Ancelotti tendrá tres partidos para seguir probando variantes y evaluar el funcionamiento de un Brasil que transita una nueva etapa bajo la conducción del entrenador italiano.