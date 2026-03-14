Este domingo

Colapinto corre el GP de China: a qué hora y dónde ver la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto afrontará este domingo una nueva oportunidad en el Gran Premio de China de Fórmula 1, donde largará desde la 12ª posición tras una sólida clasificación. La carrera en el Circuito Internacional de Shanghái promete ser intensa, con los Mercedes-AMG Petronas Formula One Team como protagonistas en la primera fila.