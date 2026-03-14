Colapinto corre el GP de China: a qué hora y dónde ver la Fórmula 1

El Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1 se perfila como una competencia abierta e impredecible. La clasificación dejó a Mercedes como el gran protagonista del sábado, aunque no sin sobresaltos.
El piloto argentino Franco Colapinto afrontará este domingo una nueva oportunidad en el Gran Premio de China de Fórmula 1, donde largará desde la 12ª posición tras una sólida clasificación. La carrera en el Circuito Internacional de Shanghái promete ser intensa, con los Mercedes-AMG Petronas Formula One Team como protagonistas en la primera fila.
El Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1 se perfila como una competencia abierta e impredecible. La clasificación dejó a Mercedes como el gran protagonista del sábado, aunque no sin sobresaltos.
El joven italiano Andrea Kimi Antonelli sorprendió al quedarse con la pole position, logrando así la primera de su carrera en la Fórmula 1 y convirtiéndose además en el piloto más joven en la historia de la categoría en largar desde el primer lugar.
Su compañero de equipo, George Russell, había mostrado un gran ritmo durante el fin de semana, pero algunos inconvenientes en la sesión definitiva de clasificación le impidieron pelear por el mejor tiempo. De todos modos, Mercedes aparece como uno de los equipos a seguir en la carrera del domingo.
El argentino Franco Colapinto iniciará la competencia desde la 12ª posición, luego de avanzar con solidez hasta la Q2 en la clasificación del sábado.
El piloto del Alpine F1 Team mostró una clara mejoría respecto al viernes, cuando había tenido dificultades con el rendimiento de su monoplaza. Tras los ajustes realizados por el equipo, Colapinto logró acercarse al top 10 y quedó a apenas cinco milésimas de ingresar a la Q3.
Con ese rendimiento, el argentino mantiene expectativas de poder avanzar posiciones durante la carrera y meterse en la pelea por los puntos en el circuito de Shanghái.
La transmisión del Gran Premio de China, que comenzará a las 4 hora Argentina, estará disponible a través de distintas plataformas según el país.
En nuestro país, la carrera podrá verse por Disney+ Premium, que ofrece la transmisión en streaming de las competencias de Fórmula 1, y también a través de la señal televisiva de Fox Sports.
Otra alternativa para seguir toda la actividad del campeonato es el servicio oficial F1 TV Pro, que permite ver la carrera en vivo, acceder a cámaras onboard de los pilotos y seguir los datos en tiempo real.