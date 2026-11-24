Esperanza fue escenario de una nueva jornada deportiva con la realización de la segunda edición de la Carrera Nocturna "Esperanza 2026", que convocó a casi 700 participantes de la ciudad y diferentes localidades de la región.
Johnson y Bermúdez fueron los ganadores de los 10K de la Carrera Nocturna de Esperanza
La competencia reunió a corredores de Esperanza y distintas localidades de la región, con pruebas de 10K, 5K, una caminata integrativa de 3K y carreras recreativas para niños. Carlos Augusto Johnson y Florencia Bermúdez se quedaron con los primeros puestos de las clasificaciones generales de 10 kilómetros.
La propuesta, organizada por la Municipalidad a través del Departamento de Desarrollo y Promoción Deportiva, combinó competencia, recreación y participación comunitaria.
La actividad tuvo como punto de partida y llegada la Plaza San Martín. La programación comenzó con carreras recreativas destinadas a niños de entre 4 y 12 años y continuó con las pruebas principales de 10 y 5 kilómetros, además de una caminata integrativa de 3K.
El circuito permitió recorrer distintas arterias de la ciudad, entre ellas las avenidas De Los Colonizadores, Argentina, Rafaela, Córdoba y Hohenfels, en un trazado que convocó tanto a atletas experimentados como a aficionados a la actividad física.
Johnson y Bermúdez, los ganadores de los 10 kilómetros
La distancia competitiva de 10 kilómetros reunió a 279 corredores que completaron el recorrido. En la clasificación general masculina, el santafesino Carlos Augusto Johnson se quedó con el primer puesto, tras registrar un tiempo de 32 minutos y 41 segundos.
El podio masculino se completó con Joaquín Dolzani, representante de Avellaneda, y Matías Rodríguez, de Suardi, quienes finalizaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.
En la rama femenina, la victoria fue para la rafaelina Florencia Bermúdez, quien cruzó la línea de llegada con un registro de 36 minutos y 43 segundos. Andrea Lazzarini, de San Agustín, obtuvo el segundo puesto, mientras que Gabriela Itatí Gione, de San Carlos Centro, completó el podio.
Una propuesta deportiva que gana convocatoria en la región
El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, valoró la participación registrada en esta segunda edición y destacó el crecimiento de la convocatoria respecto del año anterior.
"Esta segunda edición aumentó la cantidad de inscriptos en relación al año pasado, lo que demuestra que la Carrera Nocturna se está consolidando como un evento deportivo importante para Esperanza y toda la región", expresó.
Además, el mandatario local resaltó el impacto de este tipo de iniciativas más allá de la competencia deportiva. En ese sentido, señaló que permiten mostrar los espacios públicos y las avenidas de la ciudad, recibir visitantes de otras localidades y generar movimiento turístico.
También destacó la importancia de promover la actividad física, los hábitos saludables y los espacios de encuentro comunitario a través del deporte.
Con una convocatoria cercana a los 700 participantes y representantes de distintas localidades, la Carrera Nocturna tuvo su segunda edición y continúa incorporándose al calendario de propuestas deportivas de Esperanza y la región.