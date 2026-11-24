Atletismo

Johnson y Bermúdez fueron los ganadores de los 10K de la Carrera Nocturna de Esperanza

La competencia reunió a corredores de Esperanza y distintas localidades de la región, con pruebas de 10K, 5K, una caminata integrativa de 3K y carreras recreativas para niños. Carlos Augusto Johnson y Florencia Bermúdez se quedaron con los primeros puestos de las clasificaciones generales de 10 kilómetros.