Derrotó a Gran Rosario en la final

Las voces de Peretz tricampeón de Copa Santa Fe: “Es el cierre de año perfecto”

El representante de la Asociación Santafesina se consagró este lunes por tercer año consecutivo en la rama femenina, repitiendo el logro de 2024 y 2025. Daiana Dalzotto y Ana Goñe, referentes de la formación que conduce Enzo Fiorito, valoraron el trabajo y el esfuerzo del grupo en esta nueva consagración. “Lo vivimos con mucha pasión y lo disfrutamos al 100%” aseguraron tras levantar la Copa.