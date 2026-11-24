Con una contundente victoria por 23 a 10 sobre Gran Rosario en la gran final, el equipo femenino de IL Peretz se adjudicó la edición 2026 de la Copa Santa Fe de handball en el flamante estadio Invencible de la capital provincial.
Las voces de Peretz tricampeón de Copa Santa Fe: “Es el cierre de año perfecto”
El representante de la Asociación Santafesina se consagró este lunes por tercer año consecutivo en la rama femenina, repitiendo el logro de 2024 y 2025. Daiana Dalzotto y Ana Goñe, referentes de la formación que conduce Enzo Fiorito, valoraron el trabajo y el esfuerzo del grupo en esta nueva consagración. “Lo vivimos con mucha pasión y lo disfrutamos al 100%” aseguraron tras levantar la Copa.
Ratificando su condición de máximo exponente de la disciplina en el territorio santafesino, la formación conducida por Enzo Fiorito levantó el trofeo por tercer año consecutivo gracias al trabajo de un grupo de jugadoras y de toda una institución que terminó celebrando a lo grande en el mediodía del lunes.
Con un andar perfecto, tanto en la fase clasificatoria como en la etapa final que se disputó durante el fin de semana en la ciudad de Santa Fe, el representante de la Asociación Santafesina de Handball conquistó una nueva copa para sus vitrinas, demostrando que hoy no tiene rival en el escenario provincial.
Minutos después de recibir el trofeo, El Litoral dialogó con Daiana Dalzotto y Ana Goñe, dos de las referentes que tiene el plantel campeón y que analizaron a fondo esta nueva consagración y el proceso que ahora las tiene como monarcas santafesinas por tercer año en fila.
En primera instancia, Dalzotto comentó que “para nosotras siempre es sorpresivo, lo vivimos con mucha pasión, así que lo disfrutamos al cien. No pasa siempre, así que tratamos de transitar el año para llegar a este momento. A veces se da, a veces no, pero bueno, hoy lo podemos disfrutar”.
“La clave es sostenerse”
En esta misma línea, una de las figuras del Peretz tricampeón reveló las bases de esta nueva consagración: “La clave es sostenerse y entrenar duro. Más allá de que los partidos de la liga local por ahí no alcanzan, nos sirve salir a jugar para medirnos a otro nivel y crecer. Para nosotras el apoyo es muy importante, nos cuesta mucho difundir más el handball y esto es una oportunidad más para eso”.
Respecto de lo ocurrido este lunes en el partido que definió el título, Dalzotto expresó: “Veníamos creciendo partido a partido, por ahí se nos complicó en algunos momentos, pero bueno, estábamos con la idea fija, el objetivo ahí en la mente y nada, fuimos para adelante con lo que traíamos atrás, así que bueno, fuimos con todo”.
En otro tramo de la charla, a la referente del handball de IL Peretz se le preguntó sobre la experiencia de jugar en un estadio como el Invencible de la ciudad de Santa Fe.
Sobre ello, Daiana reveló: “La verdad que para nosotros es hermoso, lo valoramos muchísimo, estamos muy felices, muy agradecidos, queremos aprovecharlo al máximo y como te digo, seguir difundiendo y que este deporte tan lindo siga creciendo". "Así que para nosotros es muy importante tener esta calidad de torneos acá, que la gente pueda venir, acercarse y bueno, sumarse”, agregó.
En el final de la entrevista, Dalzotto hizo pública la dedicatoria por esta nueva consagración: “Yo creo que para todas mis compañeras, para todas las familias, para el club, los papás del club que apoyan, que están. Como a todos los deportes amateur por ahí les pasa, estamos ahí siempre dándolo todo y por eso esto va para la familia que banca siempre”.
Objetivo cumplido
Otra de las jugadoras que con la de este lunes sumó su tercera Copa Santa Fe de manera consecutiva fue Ana Goñe, referente del plantel de Peretz y quien hizo referencia al logro obtenido en el Invencible: “Es mucho esfuerzo el que hacemos durante el año y salir campeonas de nuevo acá en nuestra casa la verdad que es increíble".
"Para nosotras es un cierre de año perfecto porque más allá de que descendimos en el Nacional tuvimos un 2026 en donde se cumplieron varios de los objetivos que teníamos”, agregó.
Consultada respecto del mote de candidatas con el que llegaron al torneo, Goñe reveló: “Es difícil porque todos los equipos nos querían ganar. Todos nos jugaron al 100%, de hecho contra este mismo rival de la final habíamos empatado en la primera fase. Por suerte pudimos reponernos a partir de ese resultado y terminamos consiguiendo el título”.
Precisamente respecto del cambio que evidenció el equipo entre el primer choque con Gran Rosario y la final de este lunes, una de las figuras de Peretz tricampeón explicó: “creo que en el empate no entramos conectadas, hay días donde eso sucede".
"Creo que más allá de haber clasificado ese empate nos dolió y nos hizo salir a la cancha sabiendo que debíamos mejorar para poder ganar la final de la manera que lo hicimos”, dijo en el cierre de la entrevista con este medio.