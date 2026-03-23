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Luto en el fútbol colombiano: falleció una promesa de Millonarios tras desplomarse en el campo de juego

Santiago Castrillón, de solo 18 años, sufrió un colapso durante el clásico sub-20 ante Independiente Santa Fe el pasado sábado. Tras permanecer en estado crítico, el club bogotano confirmó su deceso este lunes.

Tragedia en el Sub-20 de Colombia: murió un futbolista que se había desvanecido en pleno partidoTragedia en el Sub-20 de Colombia: murió un futbolista que se había desvanecido en pleno partido
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El fútbol colombiano atraviesa horas de profunda consternación tras confirmarse la muerte de Santiago Castrillón, juvenil de Millonarios FC, quien permanecía internado desde el pasado 21 de marzo.

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El futbolista, de 18 años, se había desvanecido en pleno campo de juego mientras disputaba el clásico regional ante Independiente Santa Fe, en el marco del Torneo Nacional Sub-20.

ATragedia en el Sub-20 de Colombia: murió un futbolista que se había desvanecido en pleno partido

A pesar de la inmediata intervención de los cuerpos médicos en el terreno de juego y su posterior traslado a una unidad de alta complejidad en el norte de Bogotá, el cuadro clínico de Castrillón fue crítico desde el primer momento.

Tras luchar por su vida durante las últimas 48 horas, el club "Embajador" comunicó el triste desenlace en la madrugada de este lunes.

El dolor de la institución

A través de sus canales oficiales, Millonarios expresó su dolor con un sentido mensaje que refleja el impacto de la pérdida en la estructura formativa del club:

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"Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo".

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La institución destacó no solo las condiciones deportivas del joven volante, sino también su calidad humana: "Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros". El comunicado concluyó con un pedido de respeto y fortaleza para la familia del jugador ante un hecho calificado como "imposible de entender".

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