Conmoción en Bogotá

Luto en el fútbol colombiano: falleció una promesa de Millonarios tras desplomarse en el campo de juego

Santiago Castrillón, de solo 18 años, sufrió un colapso durante el clásico sub-20 ante Independiente Santa Fe el pasado sábado. Tras permanecer en estado crítico, el club bogotano confirmó su deceso este lunes.