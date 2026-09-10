De Venado Tuerto

Leyton Herrmann, el hijo del campeón olímpico convocado a la Selección Argentina de básquet 3x3

La CAB convocó a Leyton Herrmann, de Centenario de Venado Tuerto, a la preselección argentina de básquet 3x3 que entrenará en el CeNARD rumbo a Dakar 2026.