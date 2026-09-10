El básquet de Centenario de Venado Tuerto vuelve a tener presencia en una convocatoria nacional. Leyton Herrmann, jugador de la institución venadense, fue citado por la Confederación Argentina de Básquet para participar de una nueva concentración del seleccionado argentino de 3x3, dentro del proceso de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
Leyton Herrmann, el hijo del campeón olímpico convocado a la Selección Argentina de básquet 3x3
La CAB convocó a Leyton Herrmann, de Centenario de Venado Tuerto, a la preselección argentina de básquet 3x3 que entrenará en el CeNARD rumbo a Dakar 2026.
La convocatoria reúne a 17 jugadores nacidos entre 2009 y 2010, quienes trabajarán del 22 al 27 de septiembre en el CeNARD, bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Luciano Santín, junto a Matías Bejarano y Juan Blanc.
Entre los nombres seleccionados aparece Herrmann, categoría 2010, representando a Centenario de Venado Tuerto, club en el que actualmente juega y desarrolla su carrera deportiva.
Una historia con raíces argentinas y nacimiento en España
La convocatoria tiene un condimento especial por la historia personal del joven jugador. Leyton nació en Málaga, España, durante la etapa en la que su padre, Walter Herrmann, desarrollaba su carrera profesional en Europa.
Tiempo después, Leyton se radicó en Venado Tuerto, donde continúa su formación dentro del básquet y hoy integra el plantel de Centenario, una institución que en los últimos años se consolidó como protagonista del desarrollo deportivo regional.
Su apellido remite inmediatamente a uno de los grandes nombres del básquet argentino: Walter Herrmann, integrante de la histórica Generación Dorada, campeón olímpico en Atenas 2004 y con una destacada trayectoria internacional que incluyó pasos por Europa y la NBA.
Ahora, Leyton comienza a escribir su propio camino, con una oportunidad dentro del programa nacional de 3x3 y el desafío de representar a Argentina en una competencia internacional.
El objetivo: Dakar 2026
La concentración forma parte del proceso de selección y evaluación de jugadores que apunta a conformar el equipo argentino que participará de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se disputarán en Senegal.
Argentina ya tiene asegurada su presencia en la competencia masculina de básquet 3x3 y trabaja en la preparación de una nueva generación de talentos para volver a competir en el máximo escenario juvenil internacional.
Convocados
Ali, Bautista
- Club Atlético Regina (Río Negro)
Avalos, Patricio
- Regatas Corrientes (Corrientes)
Berenbroek, Matías
- River Plate (CABA)
Bicceci, Santino
- Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz (Córdoba)
Bulchi, Joaquín
- Peñarol de Mar del Plata (Buenos Aires)
Durán, Felipe
- Estudiantes de La Plata (Buenos Aires)
Herrmann, Leyton
- Centenario de Venado Tuerto (Santa Fe)
Joloidovsky, Igor
- Instituto (Córdoba)
Locatelli, Juan Cruz
- Peñarol de Mar del Plata (Buenos Aires)
Montes, Thiago
- Asociación La Federación Deportiva (Chubut)
Otruba, Mirko
- Club Atlético Urquiza (San Juan)
Risso, Tiago
- Belgrano (Tucumán)
Román, Ezequiel
- Gimnasia de Rosario (Santa Fe)
Roth, Enzo
- Quimsa (Santiago del Estero)
Santander, Benjamín
- Capri de Posadas (Misiones)
Sosa, Agustín
- Club Atlético Urquiza (San Juan)
Zanor, Facundo
- Gimnasia de Santa Fe (Santa Fe)
Para Centenario de Venado Tuerto, la convocatoria de Leyton Herrmann representa un nuevo reconocimiento al trabajo formativo del club y suma otro capítulo a la presencia de jugadores de la institución en procesos de Selección Argentina.